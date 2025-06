Veja horários

Nível crítico de estoque de sangue leva hemocentros a abrirem neste sábado no ES

Hemoes aponta que os estoques de sangue dos tipos A-, A+, AB-, O- e O+ são os que apresentam os menores níveis. Em situação de alerta, encontram-se as tipagens B- e AB+

O baixo estoque de sangue no Centro de Hematologia e Hemoterapia do Estado (Hemoes) tem gerado uma série de campanhas de doação nas redes sociais de hemocentros de diversas cidades do Espírito Santo. >

Neste sábado (14), haverá atendimento no Hemocentro Regional de Colatina, a partir das 7h, com doação de sangue, aferição de pressão arterial, glicemia e tipagem sanguínea. >

Em Vitória, no Hemocentro, às 7h, ocorrerá uma apresentação de música erudita e uma homenagem aos doadores. As ações são realizadas em comemoração ao Dia do Doar Sangue. No Hemoes da Capital, o atendimento será das 7h às 18h20, e nas unidades regionais (Serra, São Mateus, Colatina e Linhares), das 7h às 15h20.>