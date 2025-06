Precariedade

Justiça manda interditar escola com quase 300 alunos em Colatina

A prefeitura informou que a interdição foi causada pela falta de alvará e a necessidade de adequações estruturais e elétricas para garantir a segurança de todos

A Justiça determinou a interdição da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Cleres Martins Moreira, localizada no bairro São Vicente, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. A instituição tem quase 300 alunos. A informação foi confirmada pela prefeitura nesta sexta-feira (13), que detalhou que a medida seguiu uma recomendação do Ministério Público (MPES) e uma decisão do Tribunal de Justiça (TJES).>