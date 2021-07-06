Bandidos tentam roubar cobre, acham alumínio e desistem do crime no ES

Os fios que passam sob a Ponte da Passagem foram alvo mais uma vez dos criminosos Crédito: Setran/PMV

Na noite deste domingo (4), menos de três dias após a Prefeitura de Vitória repor a iluminação da Ponte da Passagem, o local voltou a ficar às escuras por causa da ação de criminosos, que quebraram parte do concreto em busca de cabos de cobre.

Com a pancada na estrutura, uma das fases do circuito foi desligada. Porém, a tentativa de furto dos vândalos foi em vão. É que, agora, o material dos fios de iluminação pública é composto por alumínio, mais leve e de menor valor de mercado, mesmo sendo igualmente resistente. Decepcionados, os bandidos desistiram de continuar o crime.

A mudança do material, adotada recentemente , tanto evitou prejuízo aos cofres públicos da Capital quanto permitiu que a energia fosse imediatamente restabelecida. Os furtos de fios de cobre já causaram cerca de R$ 550 mil em prejuízo somente neste ano.

De janeiro a junho de 2021, mais de 900 kg de fios foram apreendidos em ações da Guarda Municipal que resultaram na detenção de mais 30 pessoas por suspeita de furto ou receptação.