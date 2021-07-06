Bandidos tentam roubar cobre, acham alumínio e desistem do crime no ES

Na noite deste domingo (4), menos de três dias após a Prefeitura de Vitória repor a iluminação da Ponte da Passagem, o local voltou a ficar às escuras por causa da ação de criminosos, que quebraram parte do concreto em busca de cabos de cobre.
Com a pancada na estrutura, uma das fases do circuito foi desligada. Porém, a tentativa de furto dos vândalos foi em vão. É que, agora, o material dos fios de iluminação pública é composto por alumínio, mais leve e de menor valor de mercado, mesmo sendo igualmente resistente. Decepcionados, os bandidos desistiram de continuar o crime.
A mudança do material, adotada recentemente
, tanto evitou prejuízo aos cofres públicos da Capital quanto permitiu que a energia fosse imediatamente restabelecida. Os furtos de fios de cobre já causaram cerca de R$ 550 mil em prejuízo somente neste ano.
De janeiro a junho de 2021, mais de 900 kg de fios foram apreendidos em ações da Guarda Municipal que resultaram na detenção de mais 30 pessoas por suspeita de furto ou receptação.
Enquanto o quilo do cobre chega a R$ 40, o alumínio custa em torno de R$ 5. Além disso, o alumínio é cerca de 30% mais leve do que o cobre, então o criminoso teria de conseguir pegar muito mais do metal para obter um quilo.