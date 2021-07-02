Entenda a estratégia de Vitória para evitar apagões por furto de fios

Para tentar impedir o furto de cabos de energia e o consequente apagão em áreas públicas de Vitória, as redes elétricas atacadas por criminosos estão recebendo fios de alumínio em vez dos condutores de cobre.
Dificultando o acesso dos ladrões às instalações, a prefeitura deixou de montar eletrodutos e passou a usar concreto para proteger os componentes elétricos. Os furtos de fios de cobre já causaram cerca de R$ 550 mil em prejuízo somente neste ano.
De janeiro a junho de 2021, mais de 900 kg de fios foram apreendidos em ações da Guarda Municipal que resultaram na detenção de mais 30 pessoas por suspeita de furto ou receptação.
Nesta terça-feira (29), bandidos furtaram a fiação da Ponte da Passagem, que liga as avenidas Fernando Ferrari e Reta da Penha. A Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana (Setran) informou que os reparos devem ser concluídos em 15 dias.
O secretário de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória, Alex Mariano, Alex Mariano, disse que ao menos 11 pontos da cidade estavam às escuras quando ele assumiu a pasta. O motivo? Os cabos tinham sido furtados. De acordo com a prefeitura, o produto do crime é revendido no município.
Segundo ele, enquanto o quilo do cobre chega a R$ 40 reais, o alumínio custa algo em torno de R$ 5. Tem ainda o fato de o alumínio ser cerca de 30% mais leve do que o cobre, então o criminoso teria de conseguir pegar muito mais do metal para obter um quilo.
"Quando assumimos, identificamos que tinham roubado muitos cabos. Para evitar isso, estabelecemos mudar o cabo de cobre para o cabo de alumínio, que é mais leve e com menor valor de mercado "
Após a instalação, os cabos são cobertos por uma camada de concreto. Segundo Mariano, a medida não é prejudicial porque as manutenções, geralmente, são feitas nas luminárias e nas conexões dos fios, que ficam expostas e ao alcance dos técnicos.
"Isso já reduziu a incidência de crimes. Se for roubar, agora o criminoso vai ter que fazer buracos, quebrar o piso e picotar o cabo. Com isso, às vezes, cai a iluminação. Quando acontece, vamos lá e religamos", explicou. De forma paralela a essa estratégia, o secretário também destaca o trabalho integrado com outras pastas, como a Secretaria de Segurança Urbana.