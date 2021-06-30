Roubo de fios de cobre causa apagão na Ponte da Passagem, em Vitória

Ponte da Passagem ao entardecer Crédito: Fernando Madeira | Arquivo

Cabos de energia roubados provocaram a queda da iluminação da Ponte da Passagem, que liga as avenidas Fernando Ferrari e Nossa Senhora da Penha, em Vitória , nesta terça-feira (29). A Secretária de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória (Setran) afirmou, por nota, que dará início a colocação de novos cabos nesta quarta-feira (30).

De acordo com a Setran, o material utilizado para repor a fiação será o alumínio, que, conforme informado pela pasta, é mais resistente e dificulta a ação de criminosos.

A Secretaria Municipal de Segurança Urbana (Semsu), por sua vez, comunicou que agentes da Guarda Municipal de Vitória foram acionados para uma ocorrência de roubo de fios de cobre próximo a um shopping no bairro Praia do Canto. Segundo a secretaria, porém, não foi constatado nenhum crime no local.

PREJUÍZO MILIONÁRIO

Criminosos usam área embaixo da Ponte da Passagem e manguezal para descartar resíduos oriundos dos furtos de fios de cobre: no dia seguinte à matéria de AG, problema persiste Crédito: Fernando Madeira

De acordo com o secretário de Segurança Urbana de Vitória, Ícaro Ruginski, após as ações realizadas pela Guarda Municipal durante os primeiros 45 dias de 2021, o número de furtos já começou a reduzir. “A Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana ainda está fazendo o levantamento, mas já fui informado de que a redução de furtos foi bem significativa”, declarou, em fevereiro deste ano.