Roubo de fios de cobre causa apagão na Ponte da Passagem, em Vitória

Cabos de energia roubados provocaram a queda da iluminação da Ponte da Passagem, que liga as avenidas Fernando Ferrari e Nossa Senhora da Penha, em Vitória, nesta terça-feira (29). A Secretária de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória (Setran) afirmou, por nota, que dará início a colocação de novos cabos nesta quarta-feira (30).
De acordo com a Setran, o material utilizado para repor a fiação será o alumínio, que, conforme informado pela pasta, é mais resistente e dificulta a ação de criminosos.
A Secretaria Municipal de Segurança Urbana (Semsu), por sua vez, comunicou que agentes da Guarda Municipal de Vitória foram acionados para uma ocorrência de roubo de fios de cobre próximo a um shopping no bairro Praia do Canto. Segundo a secretaria, porém, não foi constatado nenhum crime no local.
PREJUÍZO MILIONÁRIO
O roubo de fios de cobre em Vitória já causou prejuízos milionários para a gestão da cidade. Apenas nos primeiros 45 dias deste ano, período em que foram apreendidos 600 quilogramas de fios, a Prefeitura da Capital registrou um rombo de quase meio milhão de reais. Foram causados danos à iluminação pública e privada.
De acordo com o secretário de Segurança Urbana de Vitória, Ícaro Ruginski, após as ações realizadas pela Guarda Municipal durante os primeiros 45 dias de 2021, o número de furtos já começou a reduzir. “A Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana ainda está fazendo o levantamento, mas já fui informado de que a redução de furtos foi bem significativa”, declarou, em fevereiro deste ano.
Um dos pontos de limpeza dos fios furtados estava localizado embaixo da Ponte da Passagem, no mangue ao lado do campus da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Para descascar os fios, em geral, volumosos e pesados, eles são espalhados pelo chão e pela vegetação da região, para que a borracha que envolve o material seja retirada com mais facilidade. O cobre limpo - sem a borracha - fica mais fácil de ser pesado e vendido.