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Crime

Roubo de fios de cobre causa apagão na Ponte da Passagem, em Vitória

A prefeitura afirmou que nesta quarta-feira (30) dará início a colocação de novos cabos com uso de alumínio, material mais resistente e que dificulta a ação de vândalos

Publicado em 29 de Junho de 2021 às 23:20

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

29 jun 2021 às 23:20
Ciclista na Ponte da Passagem ao entardecer
Ponte da Passagem ao entardecer Crédito: Fernando Madeira | Arquivo
Cabos de energia roubados provocaram a queda da iluminação da Ponte da Passagem, que liga as avenidas Fernando Ferrari e Nossa Senhora da Penha, em Vitória, nesta terça-feira (29). A Secretária de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória (Setran) afirmou, por nota, que dará início a colocação de novos cabos nesta quarta-feira (30).
De acordo com a Setran, o material utilizado para repor a fiação será o alumínio, que, conforme informado pela pasta, é mais resistente e dificulta a ação de criminosos. 
A Secretaria Municipal de Segurança Urbana (Semsu), por sua vez, comunicou que agentes da Guarda Municipal de Vitória foram acionados para uma ocorrência de roubo de fios de cobre próximo a um shopping no bairro Praia do Canto. Segundo a secretaria, porém, não foi constatado nenhum crime no local.

PREJUÍZO MILIONÁRIO

O roubo de fios de cobre em Vitória já causou prejuízos milionários para a gestão da cidade. Apenas nos primeiros 45 dias deste ano, período em que foram apreendidos 600 quilogramas de fios, a Prefeitura da Capital registrou um rombo de quase meio milhão de reais. Foram causados danos à iluminação pública e privada.
Criminosos usam área embaixo da Ponte da Passagem e manguezal para descartar resíduos oriundos dos furtos de fios de cobre: no dia seguinte à matéria de AG, problema persiste
Criminosos usam área embaixo da Ponte da Passagem e manguezal para descartar resíduos oriundos dos furtos de fios de cobre: no dia seguinte à matéria de AG, problema persiste Crédito: Fernando Madeira
De acordo com o secretário de Segurança Urbana de Vitória, Ícaro Ruginski, após as ações realizadas pela Guarda Municipal durante os primeiros 45 dias de 2021, o número de furtos já começou a reduzir. “A Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana ainda está fazendo o levantamento, mas já fui informado de que a redução de furtos foi bem significativa”, declarou, em fevereiro deste ano.
Um dos pontos de limpeza dos fios furtados estava localizado embaixo da Ponte da Passagem, no mangue ao lado do campus da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Para descascar os fios, em geral, volumosos e pesados, eles são espalhados pelo chão e pela vegetação da região, para que a borracha que envolve o material seja retirada com mais facilidade. O cobre limpo - sem a borracha - fica mais fácil de ser pesado e vendido.

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