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Prejuízo

Suspeitos fingem pescar no mato para furtar fios de cobre em Colatina

Criminosos deixaram a Segunda Ponte no escuro nesta terça-feira (29); policiais suspeitaram ao ver que um deles segurava vara de pescar em área de mata

Publicado em 29 de Junho de 2021 às 22:01

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

29 jun 2021 às 22:01
Alicates, cabos elétricos, dinheiro, martelo e vara de pescar foram apreendidos com os suspeitos nesta terça-feira (29), em Colatina
Alicates, cabos elétricos, dinheiro, martelo e vara de pescar foram apreendidos com os suspeitos nesta terça-feira (29), em Colatina Crédito: Divulgação | Polícia Militar
Dois homens foram detidos enquanto furtavam cabos elétricos na Segunda Ponte de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, durante a manhã desta terça-feira (29). Para tentar despistar os policias, eles fingiram estar pescando. Porém, chamou a atenção que a área da suposta pesca era seca, de vegetação.
No momento da abordagem, um dos suspeitos estava com uma luva específica para evitar choques. Com eles também foram encontradas ferramentas utilizadas neste tipo de furto, como alicate e martelo. Vários fios de cobre ainda foram encontrados enrolados junto a uma camiseta no chão.
Veja imagens registradas e divulgadas pelo capitão Carlos Balbino, comandante da Primeira Companhia do Oitavo Batalhão da Polícia Militar:
"Você percebe vários erros: eles estavam fingindo pescar em uma área que não tinha água embaixo da ponte e só tinha um metro de linha na vara. Falaram que os equipamentos eram para pescar tilápia. Deram desculpas completamente despreparadas", comentou o capitão Carlos Balbino.
Segundo o comandante, esse tipo de crime tem sido frequente no município. "Está acontecendo e gerando um grande prejuízo, principalmente, no complexo esportivo, na Avenida Beira-Rio, porque os fios ficam expostos e são de fácil retirada", afirmou.

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De acordo com o capitão Carlos Balbino, os dois criminosos detidos nesta terça-feira (29) já tinham passagem pela polícia por diversos crimes. O suspeito mais novo, de 30 anos, aliás, havia sido detido outras duas vezes desde o início de maio deste ano, também por furtar cabos elétricos.
Além disso, ele tinha sido detido anteriormente por tráfico de drogas, invasão de propriedade, lesão corporal e tentativa de homicídio. Por sua vez, o detido de 38 anos tinha porte ilegal de arma e furto na ficha criminal. Ambos foram levados à Delegacia Regional de Colatina.

O QUE DIZ A PC

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que os conduzidos de 30 e 38 anos foram autuados em flagrante pelo crime de furto qualificado. Eles foram encaminhados ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Colatina.

RESTABELECIMENTO DA ILUMINAÇÃO

Por causa do furto realizado na manhã desta terça-feira (29), a Segunda Ponte ficou no escuro durante a noite. O Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) esclareceu que "iluminação pública não é responsabilidade" do órgão, mesmo que às margens de uma rodovia federal (BR 259).
Já a Prefeitura de Colatina informou que equipes estavam no local, durante o final da manhã desta quarta-feira (30), avaliando o prejuízo e o prazo para o restabelecimento da iluminação no local. A reportagem de A Gazeta solicitou uma atualização sobre o fato e aguarda novo retorno.

Atualização

30/06/2021 - 4:38
A Polícia Civil, o DER-ES e a Prefeitura de Colatina enviaram notas. O texto foi atualizado.

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