Colatina inicia vacinação contra Covid de pessoas a partir de 40 anos

Vacinação contra Covid-19: pessoas a partir de 40 anos vão receber imunizante

Para receber a primeira dose da vacina, é necessário apresentar carteira de identidade e CPF. Todos devem ter 14 dias de intervalo da vacina da gripe.

Segundo o Painel de Vacinação do Ministério da Saúde, Colatina já recebeu 85.837 doses de vacinas. Desse total, 65.270 já foram aplicadas (entre 1ª e 2ª dose), sendo que 53% da população de Colatina já recebeu a primeira dose do imunizante.