AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Imunização

Colatina inicia vacinação contra Covid de pessoas a partir de 40 anos

Segundo a prefeitura, 3 mil doses do imunizante serão aplicadas em oito pontos da cidade na manhã desta terça-feira (29),  entre 8h e 12h

Publicado em 28 de Junho de 2021 às 17:25

João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

28 jun 2021 às 17:25
Vacinação contra Covid-19 de pessoas de 55 a 59 anos sem comorbidades, em Vitória
Vacinação contra Covid-19: pessoas a partir de 40 anos vão receber imunizante Crédito: Ricardo Medeiros
O município de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, ampliou a faixa etária da vacinação contra a Covid-19. Nesta terça-feira (29), entre 8h e 12h, pessoas com 40 anos ou mais vão receber a primeira dose da vacina. Segundo a prefeitura, 3 mil doses do imunizante serão aplicadas em oito pontos da cidade.

PONTOS ONDE AS DOSES SERÃO APLICADAS

  • Ginásio Zito Dalla (bairro Marista, 375 senhas) 
  • Clube ACD (bairro São Silvano, 375 senhas) 
  • Arena Unesc (bairro Honório Fraga, 375 senhas) 
  • Campo do Samaritana (Córrego do Ouro, 375 senhas) 
  • Escola Lions Clube de Colatina (bairro Moacir Brotas, 375 senhas) 
  • Clube Itajuby (bairro Maria das Graças, 375 senhas) 
  • Drive Thru na Beira Rio (375 senhas, exclusivo para carros e motos) 
  • Drive Thru no Cerimonial Drink (375 senhas, exclusivo para carros e motos)
Para receber a primeira dose da vacina, é necessário apresentar carteira de identidade e CPF. Todos devem ter 14 dias de intervalo da vacina da gripe.
Vacinaçãoe
Vacinação em Colatina Crédito: Prefeitura Colatina

VACINAÇÃO EM COLATINA

Segundo o Painel de Vacinação do Ministério da Saúde, Colatina já recebeu 85.837 doses de vacinas. Desse total, 65.270 já foram aplicadas (entre 1ª e 2ª dose), sendo que 53% da população de Colatina já recebeu a primeira dose do imunizante.

LEIA MAIS SOBRE A VACINAÇÃO 

Saiba o que fazer se você tiver reações à vacina da Janssen

Saúde prevê economizar até R$ 150 bilhões com avanço da vacinação

Com 48% da população adulta vacinada, ES lidera ranking nacional da 1ª dose

A melhor vacina é a aplicada, independentemente da marca

"Xepa" da vacina no ES tem regras diferentes de outros Estados; entenda

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Colatina Vacina Prefeitura de Colatina Covid-19 Campanha de vacinação Pandemia Vacinas contra a Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Moto, motociclista, motocicleta, trânsito, direção
Motociclistas não param de morrer no trânsito e nada muda
Imagem de destaque
A epidemia de violência contra professores no Brasil: 'Fui ameaçada de morte pelo pai de um aluno de 6 anos'
Fábrica da GWM em Iracemapolis, interior do Estado de São Paulo
Entre o tarifaço e a fábrica: o futuro industrial do Espírito Santo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados