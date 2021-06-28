Colatina inicia vacinação contra Covid de pessoas a partir de 40 anos

O município de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, ampliou a faixa etária da vacinação contra a Covid-19. Nesta terça-feira (29), entre 8h e 12h, pessoas com 40 anos ou mais vão receber a primeira dose da vacina. Segundo a prefeitura, 3 mil doses do imunizante serão aplicadas em oito pontos da cidade.
PONTOS ONDE AS DOSES SERÃO APLICADAS
- Ginásio Zito Dalla (bairro Marista, 375 senhas)
- Clube ACD (bairro São Silvano, 375 senhas)
- Arena Unesc (bairro Honório Fraga, 375 senhas)
- Campo do Samaritana (Córrego do Ouro, 375 senhas)
- Escola Lions Clube de Colatina (bairro Moacir Brotas, 375 senhas)
- Clube Itajuby (bairro Maria das Graças, 375 senhas)
- Drive Thru na Beira Rio (375 senhas, exclusivo para carros e motos)
- Drive Thru no Cerimonial Drink (375 senhas, exclusivo para carros e motos)
Para receber a primeira dose da vacina, é necessário apresentar carteira de identidade e CPF. Todos devem ter 14 dias de intervalo da vacina da gripe.
VACINAÇÃO EM COLATINA
Segundo o Painel de Vacinação do Ministério da Saúde, Colatina já recebeu 85.837 doses de vacinas. Desse total, 65.270 já foram aplicadas (entre 1ª e 2ª dose), sendo que 53% da população de Colatina já recebeu a primeira dose do imunizante.