AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Bichinho foi adotado

Gato é resgatado em mureta da Terceira Ponte em Vila Velha; veja vídeo

"Ofereci um biscoito e ele aceitou. Fui com muita cautela e consegui tirar ele lá de cima com segurança", contou o inspetor de tráfego Norberto Gomes, responsável pelo resgate do animal neste domingo (27)

Publicado em 28 de Junho de 2021 às 13:23

Barbara Oliveira

Barbara Oliveira

Publicado em 

28 jun 2021 às 13:23
Gato é resgatado em cima da Terceira Ponte
Gato é resgatado em cima da Terceira Ponte Crédito: Divulgação
Um gatinho passou por momentos de apuros neste domingo (27) até ser resgatado de cima da mureta da Terceira Ponte, em Vila Velha.  O inspetor de tráfego Norberto Gomes, de 55 anos, foi quem socorreu o bichinho, que estava assustado e miando bastante, a cerca de 70 metros do chão. 
Norberto conta que foi informado sobre a situação do gato por uma usuária da Terceira Ponte, por volta das 10 horas deste domingo. Ele relata que o resgate foi feito com muita cautela, pois o animal estava em um local de difícil acesso. 
"Passou uma usuária e me falou que tinha um gato na mureta da ponte. Fui fazendo uma vistoria e vi ele bem no cantinho da mureta, olhando para baixo. Não sei como ele foi parar lá. Ele estava muito assustado", recorda.
Foi com um biscoito, que Norberto tinha guardado no carro, que o inspetor de tráfego ganhou a confiança do felino. "Eu ia chamar os Bombeiros, porque tinha medo dele se assustar e acabar caindo. Ofereci um biscoito e ele aceitou, aí vi que daria certo. Como era um lugar alto, fiquei com dele pular. Fui com muita cautela e consegui tirar ele lá de cima com segurança", contou.

ÁGUA, COMIDA E CASA NOVA

Passado o susto, o gatinho ganhou carinho, água e comida. Sem saber a quem pertencia o animal, Norberto ainda conseguiu uma nova casa para ele. "Não sabemos e nem tem como saber quem é o dono. Dei comida e água para ele, e uma colega quis levar ele para casa. Vai cuidar dele. Eu fiquei muito feliz de ter conseguido resgatar e dele estar em segurança agora", encerrou.

Veja Também

Por que o sinal de telefone cai ou falha na Terceira Ponte?

Ciclovias na Terceira Ponte só devem ser liberadas na última etapa da obra

Fotos e vídeos: gelo cobre Parque Nacional do Caparaó

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Terceira Ponte Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Paquetá treina com elenco do Flamengo
Paquetá celebra volta após lesão e conta o que tem dado errado no Flamengo
Davi Gabriel no Mundial de marcha atlética em Brasília
Capixaba viaja para os EUA para representar o Brasil no Mundial de Atletismo Sub-20
Imagem de destaque
7 decisões financeiras que as pessoas costumam adiar e depois se arrependem

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados