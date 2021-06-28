Gato é resgatado em mureta da Terceira Ponte em Vila Velha; veja vídeo

Um gatinho passou por momentos de apuros neste domingo (27) até ser resgatado de cima da mureta da Terceira Ponte, em Vila Velha. O inspetor de tráfego Norberto Gomes, de 55 anos, foi quem socorreu o bichinho, que estava assustado e miando bastante, a cerca de 70 metros do chão.
Norberto conta que foi informado sobre a situação do gato por uma usuária da Terceira Ponte, por volta das 10 horas deste domingo. Ele relata que o resgate foi feito com muita cautela, pois o animal estava em um local de difícil acesso.
"Passou uma usuária e me falou que tinha um gato na mureta da ponte. Fui fazendo uma vistoria e vi ele bem no cantinho da mureta, olhando para baixo. Não sei como ele foi parar lá. Ele estava muito assustado", recorda.
Foi com um biscoito, que Norberto tinha guardado no carro, que o inspetor de tráfego ganhou a confiança do felino. "Eu ia chamar os Bombeiros, porque tinha medo dele se assustar e acabar caindo. Ofereci um biscoito e ele aceitou, aí vi que daria certo. Como era um lugar alto, fiquei com dele pular. Fui com muita cautela e consegui tirar ele lá de cima com segurança", contou.
ÁGUA, COMIDA E CASA NOVA
Passado o susto, o gatinho ganhou carinho, água e comida. Sem saber a quem pertencia o animal, Norberto ainda conseguiu uma nova casa para ele. "Não sabemos e nem tem como saber quem é o dono. Dei comida e água para ele, e uma colega quis levar ele para casa. Vai cuidar dele. Eu fiquei muito feliz de ter conseguido resgatar e dele estar em segurança agora", encerrou.