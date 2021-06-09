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Por que o sinal de telefone cai ou falha na Terceira Ponte?

Sobrecarga na rede e até proximidade de morros e prédios altos interferem na sua ligação. O especialista em tecnologia Gilberto Sudré explica o que acontece
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jun 2021 às 10:42

Publicado em 09 de Junho de 2021 às 10:42

Data: 15/05/2013 - ES - Vila Velha - Terceira Ponte (Ponte Deputado Darcy Castello de Mendonça) vista da Praia da Costa - Editoria: Cidades - Foto: Carlos Alberto Silva - GZ
Você também já ficou sem sinal na Terceira Ponte? Crédito: Carlos Alberto Silva
Imagine a cena: parado no trânsito - no carona ou de ônibus -, você pega o celular para avisar a alguém que vai se atrasar para o seu compromisso. No meio da conversa, a ligação cai. Você tenta ligar de novo e não consegue. Certamente isso já aconteceu com você. E se você costuma fazer o trajeto Vitória Vila Velha é provável que já tenha passado por isso bem ali, no meio da Terceira Ponte. Mas por que isso acontece?
Para chegar à resposta dessa pergunta, conversamos com o especialista em tecnologia Gilberto Sudré. Mas antes de saber por que falhas na ligação são comuns na ponte, é preciso entender como funciona a rede de telefonia móvel
Sudré explica que a rede de celular é composta por várias torres, que são espalhadas pela cidade, e cada torre tem uma área de cobertura. "Quando a gente está se deslocando pela cidade, a nossa ligação, do nosso celular com a rede de celular, vai trocando automaticamente de uma torre para outra. Vai sendo transferida a ligação entre as várias torres diferentes enquanto a gente se desloca", afirma.
Então isso significa que existem poucas torres de celular ao redor da Terceira Ponte? Não. Todo o trajeto da ponte tem cobertura de celular. Mas por que, mesmo assim, você enfrenta problemas na ligação? A resposta está na quantidade de pessoas que tentam fazer uma ligação, assim como você, naquele mesmo momento: a rede fica sobrecarregada.
"Pode acontecer de no momento em que você está passando e a sua ligação tem que ser transferida de uma torre para outra torre do outro lado, a torre que teoricamente vai receber o sinal, está sobrecarregada. Cada uma dessas torres tem uma capacidade máxima de ligações simultâneas. Quando ela está sobrecarregada, não tem como a sua ligação ser transferida para ela. Com isso, a ligação vai cair", explica o especialista em tecnologia.
Torres de telefonia
Torres de telefonia tem capacidade máxima de ligações simultâneas Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
"A sua ligação vai tentar ficar conectada com a torre anterior, mas o sinal vai estar fraco. Ela não consegue mais ter conexão com a torre anterior e não consegue se transferir para a torre seguinte, que está sobrecarregada, e então a ligação cai. Existe cobertura de sinal, muitas vezes o que a gente não tem é uma disponibilidade da torre que vai receber sua ligação quando você está em trânsito"
Gilberto Sudré - Especialista em tecnologia

MORROS E PRÉDIOS

No entanto, não é só na Terceira Ponte que esse problema pode acontecer. Em uma ilha rodeada por morros e prédios altos, como é Vitória, isso também pode ser um problema na hora de fazer uma ligação.
"Pode ser sobrecarga ou pode ser uma questão de sombra também. Vitória tem muitos morros e prédios altos, em alguma situação você pode estar atrás de um morro ou em um local de cobertura ruim, e aí a ligação também vai ficar ruim ou cair", esclarece Sudré. 

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