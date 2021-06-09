Cidades do ES têm alerta de chuva intensa nesta quarta-feira

Chuva em Vitória Crédito: Vitor Jubini | Imagem de Arquivo

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou um alerta de chuvas intensas para 34 municípios capixabas. O aviso é válido até as 11h desta quarta-feira (9) e contempla cidades da Região Serrana, da Grande Vitória, do Litoral Sul e do Caparaó, além de parte do Rio de Janeiro.

De acordo com o Inmet, há a possibilidade de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia e ventos intensos (de 40 a 60 quilômetros por hora). Há também um risco baixo de corte de energia, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

As 34 cidades capixabas que constam no aviso são:

Alegre Alfredo Chaves Anchieta Apiacá Atilio Vivacqua Bom Jesus Do Norte Cachoeiro De Itapemirim Cariacica Castelo Conceição Do Castelo Divino De São Lourenço Domingos Martins Dores Do Rio Preto Guarapari Guaçuí Ibatiba Ibitirama Iconha Irupi Itapemirim Iúna Jerônimo Monteiro Marataízes Marechal Floriano Mimoso Do Sul Muniz Freire Muqui Piúma Presidente Kennedy Rio Novo Do Sul São José Do Calçado Vargem Alta Viana Vila Velha

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