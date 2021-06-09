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Cidades do ES têm alerta de chuva intensa nesta quarta-feira

Aviso foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia e é válido para 34 municípios capixabas
José Carlos Schaeffer

José Carlos Schaeffer

Publicado em 

09 jun 2021 às 06:50

Publicado em 09 de Junho de 2021 às 06:50

Chuva em Vitória surpreende capixabas nesta segunda-feira (19)
Chuva em Vitória  Crédito: Vitor Jubini | Imagem de Arquivo
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou um alerta de chuvas intensas para 34 municípios capixabas. O aviso é válido até as 11h desta quarta-feira (9) e contempla cidades da Região Serrana, da Grande Vitória, do Litoral Sul e do Caparaó, além de parte do Rio de Janeiro.
De acordo com o Inmet, há a possibilidade de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia e ventos intensos (de 40 a 60 quilômetros por hora). Há também um risco baixo de corte de energia, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.
As 34 cidades capixabas que constam no aviso são: 
  1. Alegre
  2. Alfredo Chaves
  3. Anchieta
  4. Apiacá
  5. Atilio Vivacqua
  6. Bom Jesus Do Norte
  7. Cachoeiro De Itapemirim
  8. Cariacica
  9. Castelo
  10. Conceição Do Castelo
  11. Divino De São Lourenço
  12. Domingos Martins
  13. Dores Do Rio Preto
  14. Guarapari
  15. Guaçuí
  16. Ibatiba
  17. Ibitirama
  18. Iconha
  19. Irupi
  20. Itapemirim
  21. Iúna
  22. Jerônimo Monteiro
  23. Marataízes
  24. Marechal Floriano
  25. Mimoso Do Sul
  26. Muniz Freire
  27. Muqui
  28. Piúma
  29. Presidente Kennedy
  30. Rio Novo Do Sul
  31. São José Do Calçado
  32. Vargem Alta
  33. Viana
  34. Vila Velha

INSTRUÇÕES

O Instituto ainda dá orientações de como moradores das cidades atingidas devem agir em caso de ocorrências causadas pelas chuvas e ventos. “Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas, e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda; evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada”, informou.

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