Cidades do ES têm alerta de chuva intensa nesta quarta-feira

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou um alerta de chuvas intensas para 34 municípios capixabas. O aviso é válido até as 11h desta quarta-feira (9) e contempla cidades da Região Serrana, da Grande Vitória, do Litoral Sul e do Caparaó, além de parte do Rio de Janeiro.
De acordo com o Inmet, há a possibilidade de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia e ventos intensos (de 40 a 60 quilômetros por hora). Há também um risco baixo de corte de energia, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.
As 34 cidades capixabas que constam no aviso são:
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Apiacá
- Atilio Vivacqua
- Bom Jesus Do Norte
- Cachoeiro De Itapemirim
- Cariacica
- Castelo
- Conceição Do Castelo
- Divino De São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores Do Rio Preto
- Guarapari
- Guaçuí
- Ibatiba
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itapemirim
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Mimoso Do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo Do Sul
- São José Do Calçado
- Vargem Alta
- Viana
- Vila Velha
INSTRUÇÕES
O Instituto ainda dá orientações de como moradores das cidades atingidas devem agir em caso de ocorrências causadas pelas chuvas e ventos. “Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas, e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda; evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada”, informou.