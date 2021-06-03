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Interação de partículas

Céu laranja, avermelhado e cor-de-rosa no ES? Meteorologista explica

Coloração no céu do amanhecer e no anoitecer da Grande Vitória tem sido de tirar o fôlego; fenômeno tem explicação e até a poluição colabora para mudanças na cor do céu; veja detalhes
Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

02 jun 2021 às 22:29

Publicado em 02 de Junho de 2021 às 22:29

Coloração no céu no amanhecer visto da Serra
Coloração no céu no amanhecer visto da Serra Crédito: Ricardo Medeiros | A Gazeta
Céu laranja, avermelhado e cor-de-rosa no ES - Meteorologista explica
Para os admiradores do céu, os últimos dias foram literalmente de encher os olhos. Com diferentes tons de laranja, vermelho e até cor-de-rosa, o amanhecer e o anoitecer na Grande Vitória tem sido um espetáculo de cores. Mas será que tem algum motivo para isso?
Nas últimas semanas, o fotógrafo de A Gazeta Ricardo Medeiros registrou os fenômenos da Capital e da Serra. A colunista Renata Rasseli também flagrou a paisagem no Barro Vermelho, em Vitória. Curiosa, a reportagem acionou o Instituto Climatempo para saber mais sobre o assunto.
A colunista registrou a coloração do céu no Barro Vermelho, em Vitória, na última terça-feira (1)
A colunista registrou a coloração do céu no Barro Vermelho, em Vitória, na última terça-feira (1) Crédito: Renata Rasseli | A Gazeta
Segundo a meteorologista Ana Clara Sassaki, nesta época do ano é normal acontecer este tipo de fenômeno, com o sol mais alaranjado tanto no amanhecer, quanto no fim da tarde. Ela explica que isso acontece porque a luz solar percorre um caminho maior na atmosfera e interage mais com as partículas.
"Temos condição de espalhamento da luz do sol. E aí as partículas se espalham na cor laranja, vermelho e algumas vezes até em tons de rosa. Então é normal, pelo maior caminho que a luz do sol percorre até chegar aos nossos olhos e também por essa interação dos raios solares com as partículas de suspensão na atmosfera", disse a especialista.
Coloração no amanhecer do céu, visto da Praia de Camburi, em Vitória nesta quarta-feira (2)
Coloração no amanhecer do céu, visto da Praia de Camburi, em Vitória nesta quarta-feira (2) Crédito: Ricardo Medeiros | A Gazeta
Uma curiosidade não tão animadora apontada por Ana Clara é que, quanto mais partículas em suspensão (poeira, poluentes de carros e de indústrias), mais colorido fica o céu. Ela diz ainda que no inverno, que está para chegar, o caminho que a luz do sol tem para atravessar é muito maior que nos meses de verão.
"Ao atravessar esse caminho, a luz solar interage com as partículas da atmosfera e a faixa do azul se dispersa. O que chega ao observador são os tons vermelhos e, quando está rosa, é porque ainda tem um pouco de azul. Se neste mesmo horário, outro observador estivesse exatamente embaixo do sol, veria o céu azul", explica a meteorologista.
Coloração no céu no amanhecer visto da Serra
Coloração no céu no amanhecer visto da Serra Crédito: Ricardo Medeiros | A Gazeta
Portanto, os próximos meses de inverno devem garantir bons registros do céu por aí. Se compartilhar no Instagram e quiser dividir este momento com a gente, marque @agazetaes

O espetáculo do amanhecer em Vitória e na Serra

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