Coloração no céu no amanhecer visto da Serra Crédito: Ricardo Medeiros | A Gazeta

Your browser does not support the audio element. Céu laranja, avermelhado e cor-de-rosa no ES - Meteorologista explica

Para os admiradores do céu, os últimos dias foram literalmente de encher os olhos. Com diferentes tons de laranja, vermelho e até cor-de-rosa, o amanhecer e o anoitecer na Grande Vitória tem sido um espetáculo de cores. Mas será que tem algum motivo para isso?

A Gazeta Ricardo Medeiros registrou os fenômenos da Capital e da Nas últimas semanas, o fotógrafo deRicardo Medeiros registrou os fenômenos da Capital e da Serra . A colunista Renata Rasseli também flagrou a paisagem no Barro Vermelho, em Vitória . Curiosa, a reportagem acionou o Instituto Climatempo para saber mais sobre o assunto.

A colunista registrou a coloração do céu no Barro Vermelho, em Vitória, na última terça-feira (1) Crédito: Renata Rasseli | A Gazeta

Segundo a meteorologista Ana Clara Sassaki, nesta época do ano é normal acontecer este tipo de fenômeno, com o sol mais alaranjado tanto no amanhecer, quanto no fim da tarde. Ela explica que isso acontece porque a luz solar percorre um caminho maior na atmosfera e interage mais com as partículas.

"Temos condição de espalhamento da luz do sol. E aí as partículas se espalham na cor laranja, vermelho e algumas vezes até em tons de rosa. Então é normal, pelo maior caminho que a luz do sol percorre até chegar aos nossos olhos e também por essa interação dos raios solares com as partículas de suspensão na atmosfera", disse a especialista.

Coloração no amanhecer do céu, visto da Praia de Camburi, em Vitória nesta quarta-feira (2) Crédito: Ricardo Medeiros | A Gazeta

Uma curiosidade não tão animadora apontada por Ana Clara é que, quanto mais partículas em suspensão (poeira, poluentes de carros e de indústrias), mais colorido fica o céu. Ela diz ainda que no inverno, que está para chegar, o caminho que a luz do sol tem para atravessar é muito maior que nos meses de verão.

"Ao atravessar esse caminho, a luz solar interage com as partículas da atmosfera e a faixa do azul se dispersa. O que chega ao observador são os tons vermelhos e, quando está rosa, é porque ainda tem um pouco de azul. Se neste mesmo horário, outro observador estivesse exatamente embaixo do sol, veria o céu azul", explica a meteorologista.

Coloração no céu no amanhecer visto da Serra Crédito: Ricardo Medeiros | A Gazeta

Portanto, os próximos meses de inverno devem garantir bons registros do céu por aí. Se compartilhar no Instagram e quiser dividir este momento com a gente, marque @agazetaes