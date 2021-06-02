Feriado de Corpus Christi será de calor durante o dia em todo o ES

Em Vitória não há pevisão de chuva no feriado desta quinta-feira (3) e a temperatura máxima deve atingir os 32 °C Crédito: Fernando Madeira

A partir do final da tarde, a atuação de uma nova frente semiestacionária deve provocar chuva no extremo Sul do Estado. Poucas nuvens nas demais áreas do Espírito Santo, sem condição de chuva. O vento sopra com até moderada intensidade entre o litoral sul e o metropolitano.

Em relação às temperaturas, nada de frio acentuado, exceto nas regiões mais montanhosas. A mínima pode chegar aos 13°C na região de Aracê, localidade de Domingos Martins, enquanto a máxima fica na faixa dos 30°C nas demais regiões. Na capital, mínima de 19°C e máxima de 32°C.

SEXTA

No segundo dia do feriadão, na sexta-feira (4) a presença de umidade trazida pelos ventos costeiros deixa o tempo instável em todo o Espírito Santo. Existe a previsão de chuva em alguns momentos do dia em todas as regiões, sendo menos frequente no Noroeste.

Na Grande Vitória, muitas nuvens e previsão de chuva em alguns momentos. Temperatura mínima de 20°C e máxima de 30°C.

FIM DE SEMANA

No sábado (3), a presença de umidade trazida pelos ventos costeiros deixa o tempo instável em todo o Espírito Santo. Previsão de chuva em alguns momentos do dia em todas as regiões, sendo menos frequente no trecho sudoeste capixaba.