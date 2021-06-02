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Feriado de Corpus Christi será de calor durante o dia em todo o ES

Segundo o Incaper, o feriado prolongado, que começa nesta quinta-feira (3), não tem previsão de chuvas intensas até domingo e o calor deve predominar em todas as regiões capixabas
Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

02 jun 2021 às 11:04

Publicado em 02 de Junho de 2021 às 11:04

Quinta-feira (26) de tempo aberto e ensolarado em Vitória
Em Vitória não há pevisão de chuva no feriado desta quinta-feira (3) e a temperatura máxima deve atingir os 32 °C Crédito: Fernando Madeira
O feriado de Corpus Christi será de temperaturas elevadas em praticamente todo o Espírito Santo. Nesta quinta-feira (3), data em que celebra-se nacionalmente a data religiosa, o dia começa com condição de neblina no Nordeste capixaba, com tendência de tempo aberto nos demais horários, segundo a meteorologia do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural.

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A partir do final da tarde, a atuação de uma nova frente semiestacionária deve provocar chuva no extremo Sul do Estado. Poucas nuvens nas demais áreas do Espírito Santo, sem condição de chuva. O vento sopra com até moderada intensidade entre o litoral sul e o metropolitano.
Em relação às temperaturas, nada de frio acentuado, exceto nas regiões mais montanhosas. A mínima pode chegar aos 13°C na região de Aracê, localidade de Domingos Martins, enquanto a máxima fica na faixa dos 30°C nas demais regiões. Na capital, mínima de 19°C e máxima de 32°C.

SEXTA

No segundo dia do feriadão, na sexta-feira (4) a presença de umidade trazida pelos ventos costeiros deixa o tempo instável em todo o Espírito Santo. Existe a previsão de chuva em alguns momentos do dia em todas as regiões, sendo menos frequente no Noroeste.
Na Grande Vitória, muitas nuvens e previsão de chuva em alguns momentos. Temperatura mínima de 20°C e máxima de 30°C.

FIM DE SEMANA

No sábado (3), a presença de umidade trazida pelos ventos costeiros deixa o tempo instável em todo o Espírito Santo. Previsão de chuva em alguns momentos do dia em todas as regiões, sendo menos frequente no trecho sudoeste capixaba.
O domingo pode ser de chuva passageira no começo do dia entre a Grande Vitória e a região Nordeste capixaba. Ao longo do dia, previsão de chuva ocasional em alguns pontos do Norte do Estado, com a exceção do trecho Sul da região Noroeste. Poucas nuvens nas demais áreas do Espírito Santo. Os ventos sopram com moderada intensidade entre o litoral sul e o metropolitano, podendo ocorrer algumas rajadas nos trechos costeiros da Região Sul.

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