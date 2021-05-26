Castelo mantém programação de Corpus Christi, mas sem tapetes nas ruas

Corpus Christi em Castelo Crédito: Prefeitura Municipal de Castelo

Neste ano, os tapetes não serão montados, mas a celebração não deixará de ser realizada. A programação está confirmada para o dia 3 de junho, de acordo com o organizador artístico do evento, Bruno Salvador.

"Nós decidimos não fazer os tapetes, a parte artística, porque acaba atraindo muitos turistas, muita gente. Então a organização decidiu realizar as missas, mas sem os tapetes", conta.

Segundo Bruno, os tapetes são vistos pelos fiéis como uma oração. Não poder realizá-los abalou a comunidade. "Todo mundo é apaixonado. Os moradores se prepararam durante todo o ano. O pessoal ficou sentido, mas entende que neste momento não é possível aglomerar", explicou.

A programação religiosa contará com 15 missas ao longo do dia, para evitar aglomerações dentro da Igreja Matriz Nossa Senhora da Penha, no Centro do município. Já a tradicional procissão, que arrastava milhares de pessoas por cima dos tapetes, será substituída por uma carreata que passará pelas ruas do município. A recomendação da prefeitura é que as pessoas não aglomerem durante o ato. Confira a programação abaixo:

FESTA INTERROMPIDA EM 1992 POR OUTRA PANDEMIA

Na época, a aglomeração de pessoas era um risco e poderia aumentar a transmissão da doença, pois a cidade já recebia muitos turistas.

Corpus Christi em Castelo, Sul do ES

FESTA MOVIMENTA A ECONOMIA DO MUNICÍPIO

A festa de Corpus Christi em Castelo, para além dos tapetes e celebrações religiosas, movimenta a economia do município. No decorrer da Avenida Nossa Senhora da Penha, centenas de barracas, com os produtos mais variados, são colocadas pela prefeitura e alugadas a barraqueiros que vêm de diferentes partes do país. Veja na foto abaixo como a via fica:

Corpus Christi em Castelo Crédito: Prefeitura Municipal de Castelo

HISTÓRIA DO CORPUS CHRISTI EM CASTELO

Quando junho se aproxima, os moradores de Castelo já sabem: a festa de Corpus Christi está chegando. No município, a tradição de confeccionar tapetes começou em 1963, com a irmã de caridade Zuleide Pereira da Silva. Conhecida como Irmã Vicência (1928-1999), ela fez o primeiro tapete usando folhas verdes e flores, na frente da Capela de Nossa Senhora das Graças, que fica na Santa Casa da cidade.

Mas segundo a prefeitura, antes mesmo do primeiro tapete de Vicência, os castelenses já tinham o costume de erguer altares em determinados pontos da cidade. As janelas e sacadas das casas ganhavam flores, tecidos e ornamentos festivos, preparados para a passagem da procissão de Corpus Christi.

Em 1964, o então vigário da Paróquia, Frei José Oséas, apoiou um grupo que decidiu fazer os tapetes no Centro da cidade. No ano seguinte, mais ruas foram enfeitadas e percorridas em procissão. Os anos se passaram e a população começou a aderir cada vez mais ao ato religioso, chegando a virar a noite na confecção dos tapetes.

Atualmente, a celebração do Corpus Christi em Castelo é considerada uma das maiores festas religiosas do Estado. Em 2019, antes da pandemia, o município recebeu cerca de 80 mil turistas , mais que triplicando a população de aproximadamente 35 mil habitantes.