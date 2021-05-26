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Castelo mantém programação de Corpus Christi, mas sem tapetes nas ruas

Pelo segundo ano consecutivo, as ruas do município não serão ocupadas pelos tradicionais tapetes, por conta da pandemia de Covid-19. Serão realizadas 15 missas durante o dia, para evitar aglomeração

Publicado em 26 de Maio de 2021 às 13:14

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

26 mai 2021 às 13:14
Corpus Christi em Castelo
Corpus Christi em Castelo Crédito: Prefeitura Municipal de Castelo
Pelo segundo ano consecutivo, por conta da pandemia de Covid-19, as ruas de Castelo, no Sul do Espírito Santo, não serão ocupadas pelos tapetes de Corpus Christi. A confecção das peças é uma tradição de quase 60 anos e atrai turistas de todo o Brasil, chegando a triplicar a população do município na data.
Neste ano, os tapetes não serão montados, mas a celebração não deixará de ser realizada. A programação está confirmada para o dia 3 de junho, de acordo com o organizador artístico do evento, Bruno Salvador.
"Nós decidimos não fazer os tapetes, a parte artística, porque acaba atraindo muitos turistas, muita gente. Então a organização decidiu realizar as missas, mas sem os tapetes", conta.
Segundo Bruno, os tapetes são vistos pelos fiéis como uma oração. Não poder realizá-los abalou a comunidade. "Todo mundo é apaixonado. Os moradores se prepararam durante todo o ano. O pessoal ficou sentido, mas entende que neste momento não é possível aglomerar", explicou.
A programação religiosa contará com 15 missas ao longo do dia, para evitar aglomerações dentro da Igreja Matriz Nossa Senhora da Penha, no Centro do município. Já a tradicional procissão, que arrastava milhares de pessoas por cima dos tapetes, será substituída por uma carreata que passará pelas ruas do município. A recomendação da prefeitura é que as pessoas não aglomerem durante o ato. Confira a programação abaixo:

FESTA INTERROMPIDA EM 1992 POR OUTRA PANDEMIA

Em 1992, a confecção dos tapetes de Castelo foi suspensa, devido a uma outra pandemia, a de cólera.
Na época, a aglomeração de pessoas era um risco e poderia aumentar a transmissão da doença, pois a cidade já recebia muitos turistas.

Corpus Christi em Castelo, Sul do ES

FESTA MOVIMENTA A ECONOMIA DO MUNICÍPIO

A festa de Corpus Christi em Castelo, para além dos tapetes e celebrações religiosas, movimenta a economia do município. No decorrer da Avenida Nossa Senhora da Penha, centenas de barracas, com os produtos mais variados, são colocadas pela prefeitura e alugadas a barraqueiros que vêm de diferentes partes do país. Veja na foto abaixo como a via fica:
Corpus Christi em Castelo
Corpus Christi em Castelo Crédito: Prefeitura Municipal de Castelo

HISTÓRIA DO CORPUS CHRISTI EM CASTELO

Quando junho se aproxima, os moradores de Castelo já sabem: a festa de Corpus Christi está chegando. No município, a tradição de confeccionar tapetes começou em 1963, com a irmã de caridade Zuleide Pereira da Silva. Conhecida como Irmã Vicência (1928-1999), ela fez o primeiro tapete usando folhas verdes e flores, na frente da Capela de Nossa Senhora das Graças, que fica na Santa Casa da cidade.
Mas segundo a prefeitura, antes mesmo do primeiro tapete de Vicência, os castelenses já tinham o costume de erguer altares em determinados pontos da cidade. As janelas e sacadas das casas ganhavam flores, tecidos e ornamentos festivos, preparados para a passagem da procissão de Corpus Christi.
Em 1964, o então vigário da Paróquia, Frei José Oséas, apoiou um grupo que decidiu fazer os tapetes no Centro da cidade. No ano seguinte, mais ruas foram enfeitadas e percorridas em procissão. Os anos se passaram e a população começou a aderir cada vez mais ao ato religioso, chegando a virar a noite na confecção dos tapetes.
Atualmente, a celebração do Corpus Christi em Castelo é considerada uma das maiores festas religiosas do Estado. Em 2019, antes da pandemia, o município recebeu cerca de 80 mil turistas, mais que triplicando a população de aproximadamente 35 mil habitantes.

O que significa Corpus Christi?

Corpus Christi é uma expressão originária do latim e, em tradução para o português, significa “Corpo de Cristo”. A celebração de comemoração ao Santíssimo Sacramento da Eucaristia como fonte e centro da vida de toda a comunidade cristã. Nesse dia o Corpo de Cristo se transforma em remédio e alimento para os sentidos dos homens.

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