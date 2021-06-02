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PRF inicia operação de feriado de Corpus Christi nas rodovias do ES

A Polícia Rodoviária Federal promoverá ações de combate ao crime e intensificará a fiscalização de trânsito entre os dias 02 e 06 de junho de 2021

Publicado em 01 de Junho de 2021 às 23:13

Publicado em 

01 jun 2021 às 23:13
Corpus Christi
PRF inicia operação de feriado nas rodovias federais capixabas Crédito: Divulgação | PRF
Com a proximidade do feriado, a Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo anunciou que inicia nesta quarta-feira (02), a Operação Corpus Christi 2021, que se estenderá até o final de domingo (06). Serão cinco dias com possibilidade de aumento do fluxo de veículos nas rodovias, fator que pode contribuir para a ocorrência de acidentes de trânsito.
De acordo com a corporação, a operação terá início às 0h de quarta-feira (02) e será finalizada às 23h59 do domingo (06). Policiais rodoviários federais reforçarão a fiscalização com foco na segurança viária, nos trechos com maiores índices de acidentes e crimes de acordo com estatísticas e também nos pontos onde há maior probabilidade de cometimento de infrações.
No período da Operação Corpus Christi, a PRF informa que irá focar esforços na prevenção de acidentes graves, na garantia de fluidez ao trânsito, no enfrentamento à criminalidade e em coibir atitudes imprudentes por parte dos condutores, como a realização de ultrapassagens proibidas e a condução do veículo com excesso de velocidade ou sob influência de álcool.
O objetivo, segundo a polícia, é prevenir condutas que aumentam o risco de acidentes graves ou aumentem as lesões das vítimas, como ultrapassagens indevidas, excesso de velocidade e falta de equipamentos de segurança (capacete, cinto de segurança ou cadeirinhas para crianças).
A PRF recomenda para o período cautela e paciência ao motorista, principalmente na saída do feriado, na quarta-feira (02), entre 16 e 22 horas, durante toda a quinta-feira (03), bem como, no retorno domingo (06), entre 16 e 22 horas.
Entre as orientações, a Polícia Rodoviária Federal destaca a importância de respeitar os limites de velocidade, manter distância de segurança em relação aos demais veículos, ultrapassar apenas quando houver plenas condições de segurança e não desviar a atenção do trânsito. Além disso, o uso do cinto de segurança e da cadeirinha para crianças é imprescindível, já que esses equipamentos podem fazer toda a diferença.
Para casos de urgência ou emergência, a PRF pode ser acionada pelo número 191.

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