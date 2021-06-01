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Obra de viaduto

BR 101 terá interdição parcial para desmonte de rocha em Cariacica

Segundo a Eco101, que administra a rodovia, a interdição será no sentido Sul do km 292, desta terça (1°) até sexta-feira (4), sempre a partir das 15h e por um período de 10 minutos
Maria Clara Leitão

Maria Clara Leitão

Publicado em 

01 jun 2021 às 14:52

Publicado em 01 de Junho de 2021 às 14:52

Trecho da BR 101 em Cariacica
Trecho da BR 101 em Cariacica é parcialmente interditado.  Crédito: Divulgação/Eco101
O trecho do quilômetro 292 da BR 101, no município de Cariacica, será interditado a partir desta terça-feira (1º). Segundo a Eco101, concessionária que administra a rodovia, a operação ocorrerá diariamente às 15h, até a próxima sexta-feira (4). Durante a ação, o trecho ficará totalmente bloqueado por cerca de 10 minutos no sentido Sul.
A concessionária informou que a operação faz parte da continuação das obras de implantação do viaduto e interseções em desnível no km 293 da BR 101 no município. Na semana passada, o trecho também ficou parcialmente interditado na quinta (27) e sexta-feira (28). 
A interdição é necessária por razões de segurança, já que o desmonte será realizado com emprego de Pyroblast (um tipo de gás expansivo) para a fragmentação de rocha. O emprego desse material ocorre por questões de segurança, por se tratar de um trecho localizado em perímetro urbano.
Ainda conforme a Eco101, as operações foram programadas em etapas para minimizar os impactos no tráfego da rodovia.  A concessionária ainda ressalta que, em caso de condições meteorológicas que dificultem o trabalho, as operações serão canceladas. Os usuários devem redobrar a atenção e respeitar a sinalização no trecho, para a segurança de todos, lembrando que as condições do tráfego podem ser acompanhadas pelo Twitter @_eco101 e também pelo site da concessionária.

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