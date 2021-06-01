BR 101 terá interdição parcial para desmonte de rocha em Cariacica

A interdição é necessária por razões de segurança, já que o desmonte será realizado com emprego de Pyroblast (um tipo de gás expansivo) para a fragmentação de rocha. O emprego desse material ocorre por questões de segurança, por se tratar de um trecho localizado em perímetro urbano.

Ainda conforme a Eco101, as operações foram programadas em etapas para minimizar os impactos no tráfego da rodovia. A concessionária ainda ressalta que, em caso de condições meteorológicas que dificultem o trabalho, as operações serão canceladas. Os usuários devem redobrar a atenção e respeitar a sinalização no trecho, para a segurança de todos, lembrando que as condições do tráfego podem ser acompanhadas pelo Twitter @_eco101 e também pelo site da concessionária.