Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Capotamento

Motorista sem habilitação morre em acidente em São José do Calçado

Carro capotou e caiu em um córrego. Uma máquina da prefeitura foi usada para retirar o veículo da água. Durante a ação, o corpo do motorista foi encontrado

Publicado em 31 de Maio de 2021 às 16:00

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

31 mai 2021 às 16:00
Motorista morre após cair em córrego em São José do Calçado
Motorista morre após cair em córrego em São José do Calçado Crédito: Divulgação/ Polícia Militar
Um motorista, identificado por Alceli Pereira de Oliveira, de 33 anos, morreu na manhã do último domingo (30) depois capotar o carro que dirigia. O veículo caiu dentro de um córrego, em São José do Calçado, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, uma máquina da prefeitura foi usada para retirar o Fiat Uno da água.
A polícia informou que foi acionada por volta das 8h10. O carro estava às margens da estrada que dá acesso a localidade do Bandeira, porém, segundo os militares, não era possível saber se tinha alguém no interior do veículo. O carro estava capotado e a água do córrego cobria quase todo o Fiat Uno.
A prefeitura disponibilizou uma máquina para retirar o veículo da água. Durante a ação de retirada, o corpo do motorista foi encontrado. A polícia não soube informar qual a causa da morte, se devido ao capotamento ou se por afogamento.
Um irmão da vítima esteve no local e reconheceu o carro. A vítima, de acordo com a polícia, não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou permissão para dirigir. A perícia da Polícia Civil esteve no local e realizaram a liberação do corpo, que foi removido pela funerária. O veículo foi liberado para o irmão da vítima.

Veja Também

Carro fica com as rodas para cima após acidente no Centro de Linhares

Morte de vereador: carro é encontrado queimado e pode ter relação com o crime

PRF recupera cinco veículos em rodovias federais do ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente Polícia Civil São José do Calçado Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que plantar em maio: hortaliças e flores ideais para cultivar no mês
Prédio do antigo parque gráfico de A Gazeta
Nova loja do Supermercado BH vai abrir 120 vagas de emprego no ES
Data: 02/01/2020 - ES - Vitória - Sede da Assembléia Legislativa do ES - Editoria: Política - GZ
As quatro décadas do PSB no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados