Motorista sem habilitação morre em acidente em São José do Calçado

Um motorista, identificado por Alceli Pereira de Oliveira, de 33 anos, morreu na manhã do último domingo (30) depois capotar o carro que dirigia. O veículo caiu dentro de um córrego, em São José do Calçado, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, uma máquina da prefeitura foi usada para retirar o Fiat Uno da água.
A polícia informou que foi acionada por volta das 8h10. O carro estava às margens da estrada que dá acesso a localidade do Bandeira, porém, segundo os militares, não era possível saber se tinha alguém no interior do veículo. O carro estava capotado e a água do córrego cobria quase todo o Fiat Uno.
A prefeitura disponibilizou uma máquina para retirar o veículo da água. Durante a ação de retirada, o corpo do motorista foi encontrado. A polícia não soube informar qual a causa da morte, se devido ao capotamento ou se por afogamento.
Um irmão da vítima esteve no local e reconheceu o carro. A vítima, de acordo com a polícia, não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou permissão para dirigir. A perícia da Polícia Civil esteve no local e realizaram a liberação do corpo, que foi removido pela funerária. O veículo foi liberado para o irmão da vítima.