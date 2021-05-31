Carro fica com as rodas para cima após acidente no Centro de Linhares

Um carro capotou e ficou com as rodas para cima em um acidente registrado no início da tarde desta segunda-feira (31) na Avenida Rufino de Carvalho, uma das mais movimentadas do Centro de Linhares, no Norte do Espírito Santo.
Uma equipe do Corpo de Bombeiros está no local para atender a ocorrência. Muitas pessoas se aglomeraram na região para acompanhar o trabalho. Veja vídeo que mostra o atendimento à ocorrência:
Segundo o Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada por volta de 12h50. O motorista havia acabado de deixar a esposa no trabalho e estava sozinho no carro. Ele ficou preso ao cinto de segurança e precisou ser retirado pelos militares. O homem teve ferimentos e foi levado para o Hospital Geral de Linhares (HGL). O nome e o estado de saúde da vítima não foram informados.
A Polícia Militar também está no local para atender a ocorrência. Segundo informações da PM, a roda traseira do veículo foi atingida por outro carro, o que ocasionou o capotamento. Os dois ocupantes do outro veículo não se feriram.