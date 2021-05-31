Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Veja vídeo

Carro fica com as rodas para cima após acidente no Centro de Linhares

O acidente ocorreu no início da tarde desta segunda-feira (31) na Avenida Rufino de Carvalho, uma das mais movimentadas do município

Publicado em 31 de Maio de 2021 às 15:10

João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

31 mai 2021 às 15:10
Carro capota e fica com as rodas para cima no Centro de Linhares
Carro capota e fica com as rodas para cima no Centro de Linhares Crédito: Leitor / A Gazeta
Um carro capotou e ficou com as rodas para cima em um acidente registrado no início da tarde desta segunda-feira (31) na Avenida Rufino de Carvalho, uma das mais movimentadas do Centro de Linhares, no Norte do Espírito Santo.
Uma equipe do Corpo de Bombeiros está no local para atender a ocorrência. Muitas pessoas se aglomeraram na região para acompanhar o trabalho.  Veja vídeo que mostra o atendimento à ocorrência:
Segundo o Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada por volta de 12h50. O motorista havia acabado de deixar a esposa no trabalho e estava sozinho no carro. Ele ficou preso ao cinto de segurança e precisou ser retirado pelos militares. O homem teve ferimentos e foi levado para o Hospital Geral de Linhares (HGL). O nome e o estado de saúde da vítima não foram informados. 
Polícia Militar também está no local para atender a ocorrência. Segundo informações da PM, a roda traseira do veículo foi atingida por outro carro, o que ocasionou o capotamento. Os dois ocupantes do outro veículo não se feriram.

Carro capota no Centro de Linhares

Veja Também

Acidente congestiona o trânsito na Terceira Ponte no sentido Vitória

Acidente com caminhão interdita a BR 101 em Aracruz

Homem morre em acidente quando voltava do supermercado em São Mateus

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente Bombeiros Linhares trânsito ES Norte Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva durante a campanha de 2022
As sombras de Lula e Jair nas eleições de 2026 estão em aberto
Solenidade na Assembleia Legislativa do ES no século XIX
O deputado capixaba que era “imoral” (mas ele tinha razão)
Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados