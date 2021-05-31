Carro fica com as rodas para cima após acidente no Centro de Linhares

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Segundo o Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada por volta de 12h50. O motorista havia acabado de deixar a esposa no trabalho e estava sozinho no carro. Ele ficou preso ao cinto de segurança e precisou ser retirado pelos militares. O homem teve ferimentos e foi levado para o Hospital Geral de Linhares (HGL). O nome e o estado de saúde da vítima não foram informados.