Acidente com caminhão interdita a BR 101 em Aracruz

21h00 - ⚠️Atenção! BR 101, km 183 - em Aracruz, interdição parcial da pista, devido a um acidente com derramamento de carga sobre a via. Fluxo seguindo no sistema de pare e siga com 01 faixa no sentido sul (sentido Vitória) liberada. Equipe PRF e ECO101 sinalizando o local.

Na manhã desta segunda-feira (31), a PRF informou que a pista foi totalmente liberada por volta da meia-noite, após o trabalho de resgate e limpeza da via.

Ainda segundo a PRF, apenas o caminhão esteve envolvido no acidente e não se tem informações sobre a causa e dinâmica do tombamento. Os três ocupantes do veículo foram levados em estado grave para o Hospital Geral de Linhares (HGL).