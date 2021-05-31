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Três feridos

Acidente com caminhão interdita a BR 101 em Aracruz

Segundo informações da PRF, houve transbordamento da carga de mamão sobre a via na altura do Km 183. A pista já foi totalmente liberada

Publicado em 30 de Maio de 2021 às 21:09

Publicado em 

30 mai 2021 às 21:09
Acidente com derramamento de carga no km 183 da BR 101, em Aracruz
Acidente com derramamento de carga no km 183 da BR 101, em Aracruz Crédito: Divulgação/PRF
Um acidente envolvendo um caminhão que transportava mamão interditou a BR 101 no Km 183, em AracruzNorte do Espírito Santo, por volta das 20h deste domingo (30). Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a via chegou a ficar totalmente interditada, por conta do derramamento da carga, mas foi liberada por volta da meia-noite. Três ocupantes do veículo foram levados em estado grave para o Hospital Geral de Linhares (HGL).
PRF informou que a Eco101, concessionária que administra a via, sinalizou o local durante o trabalho de resgate e retirada da carga da pista. De acordo com a Eco101, foram utilizados ambulância, guincho e viatura de inspeção.
A PRF e o Corpo de Bombeiros também estiveram no local. Por volta das 21h, o trânsito estava em sistema de pare e siga, com uma faixa liberada no sentido Vitória.

VIA TOTALMENTE LIBERADA

Na manhã desta segunda-feira (31), a PRF informou que a pista foi totalmente liberada por volta da meia-noite, após o trabalho de resgate e limpeza da via. 
Ainda segundo a PRF, apenas o caminhão esteve envolvido no acidente e não se tem informações sobre a causa e dinâmica do tombamento. Os três ocupantes do veículo foram levados em estado grave para o Hospital Geral de Linhares (HGL).

Atualização

31/05/2021 - 7:30
Na manhã desta segunda-feira (31), a PRF informou que o trânsito no local já foi totalmente liberado e que três ocupantes do caminhão foram socorridos e levados para um hospital em estado grave. O texto foi atualizado. 

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