Carro invade loja de conveniência de posto de gasolina na Serra

Do G1/ES

Carro invadiu loja de conveniência de posto na Serra Crédito: Arquivo pessoal

Um carro de luxo invadiu a loja de conveniência de um posto de gasolina na noite deste sábado (29) no bairro Valparaíso, na Serra , causando prejuízos no local. O motorista, um homem de 44 anos, foi conduzido à Delegacia Regional de Serra, prestou esclarecimentos e foi liberado.

Segundo testemunhas era frequentador do local, perdeu o controle do veículo quando foi sair com o veículo, atravessou uma porta de vidro e acabou parando em frente ao balcão do estabelecimento.

A polícia liberou o homem por entender que não haviam elementos suficientes para lavrar um auto de prisão em flagrante naquele momento.

A ocorrência segue em andamento e imagens do circuito de videomonitoramento do local foram solicitadas, de acordo com a Polícia Civil

Carro atravessou uma porta de vidro e só parou em frente ao balcão Crédito: Arquivo pessoal

Os funcionários do local não quiseram dar detalhes sobre o acidente.