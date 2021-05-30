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Perdeu o controle

Carro invade loja de conveniência de posto de gasolina na Serra

O motorista do veículo de luxo era um homem de 44 anos, que foi conduzido à Delegacia Regional de Serra e liberado após prestar depoimento

Publicado em 30 de Maio de 2021 às 16:49

Publicado em 

30 mai 2021 às 16:49

Do G1/ES

Carro invadiu loja de conveniência de posto na Serra
Carro invadiu loja de conveniência de posto na Serra Crédito: Arquivo pessoal
Um carro de luxo invadiu a loja de conveniência de um posto de gasolina na noite deste sábado (29) no bairro Valparaíso, na Serra, causando prejuízos no local. O motorista, um homem de 44 anos, foi conduzido à Delegacia Regional de Serra, prestou esclarecimentos e foi liberado.
Segundo testemunhas era frequentador do local, perdeu o controle do veículo quando foi sair com o veículo, atravessou uma porta de vidro e acabou parando em frente ao balcão do estabelecimento.

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A polícia liberou o homem por entender que não haviam elementos suficientes para lavrar um auto de prisão em flagrante naquele momento.
A ocorrência segue em andamento e imagens do circuito de videomonitoramento do local foram solicitadas, de acordo com a Polícia Civil.
Carro atravessou uma porta de vidro e só parou em frente ao balcão
Carro atravessou uma porta de vidro e só parou em frente ao balcão Crédito: Arquivo pessoal
Os funcionários do local não quiseram dar detalhes sobre o acidente.
Por meio de nota enviada na manhã deste domingo, a Polícia Militar informa que não localizou a ocorrência no plantão vigente. E disse ainda que nos finais de semana e feriados a assessoria não tem acesso aos boletins encerrados em plantões anteriores.

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