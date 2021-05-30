Idoso é preso ao tentar entrar em motel com criança de 11 anos na Serra

Idoso foi preso em motel na Serra, após tentar entrar no estabelecimento com uma criança de 11 anos

Já a criança foi entregue aos pais, e, de acordo com a conselheira tutelar da Serra, Debora Spíndola, vai ser atendida pelo Conselho Tutelar do bairro Manoel Plaza, para receber apoio socioeducativo.

"Foi feito um atendimento emergencial, localizamos a família, levamos o genitor até a Delegacia da Mulher, ele assinou todas as documentações. A menina vai ser atendida e também será encaminhada ao Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas). Se eles entenderem, os pais também podem ser encaminhados para o Juizado da Infância e Juventude, e à promotoria", afirmou.