Idoso é preso ao tentar entrar em motel com criança de 11 anos na Serra

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Do G1/ES
Um idoso de 71 anos foi preso na tarde deste sábado (29) tentando entrar em um motel do município da Serra com uma jovem de 18 anos e uma criança de apenas 11 anos. Tanto o homem quanto a mulher foram presos. Já a menor foi entregue aos pais.
Ao conferir a situação, a recepcionista do motel, localizado no bairro Valparaíso, acionou a Polícia Militar, que chegou ao local e prendeu o idoso e a jovem. Segundo o acusado, ele teria negociado o programa com a moça em uma praça do bairro, onde ela estava com a menor e, posteriormente, se dirigiram ao estabelecimento.
O Conselho Tutelar foi acionado e todos os envolvidos encaminhados ao Plantão Especializado da Mulher, na Capital.
A Polícia Civil informou que o suspeito de 71 anos, conduzido à Delegacia de Plantão Especial da Mulher da Região Metropolitana (PEM), foi autuado, em flagrante, por tentativa de estupro de vulnerável. A suspeita, de 18 anos, foi autuada em flagrante por submeter criança à prostituição ou à exploração sexual. Os dois foram conduzidos ao Centro de Triagem de Viana.
Já a criança foi entregue aos pais, e, de acordo com a conselheira tutelar da Serra, Debora Spíndola, vai ser atendida pelo Conselho Tutelar do bairro Manoel Plaza, para receber apoio socioeducativo.
"Foi feito um atendimento emergencial, localizamos a família, levamos o genitor até a Delegacia da Mulher, ele assinou todas as documentações. A menina vai ser atendida e também será encaminhada ao Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas). Se eles entenderem, os pais também podem ser encaminhados para o Juizado da Infância e Juventude, e à promotoria", afirmou.