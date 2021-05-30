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Em Valparaíso

Idoso é preso ao tentar entrar em motel com criança de 11 anos na Serra

A Polícia Civil informou que o suspeito de 71 anos foi autuado em flagrante por tentativa de estupro de vulnerável e levado para o Centro de Triagem de Viana

Publicado em 30 de Maio de 2021 às 13:23

Publicado em 

30 mai 2021 às 13:23

  • Do G1/ES

Idoso foi preso em motel na Serra, após tentar entrar no estabelecimento com uma criança de 11 anos
Idoso foi preso em motel na Serra, após tentar entrar no estabelecimento com uma criança de 11 anos Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um idoso de 71 anos foi preso na tarde deste sábado (29) tentando entrar em um motel do município da Serra com uma jovem de 18 anos e uma criança de apenas 11 anos. Tanto o homem quanto a mulher foram presos. Já a menor foi entregue aos pais.
Ao conferir a situação, a recepcionista do motel, localizado no bairro Valparaíso, acionou a Polícia Militar, que chegou ao local e prendeu o idoso e a jovem. Segundo o acusado, ele teria negociado o programa com a moça em uma praça do bairro, onde ela estava com a menor e, posteriormente, se dirigiram ao estabelecimento.
O Conselho Tutelar foi acionado e todos os envolvidos encaminhados ao Plantão Especializado da Mulher, na Capital.
Polícia Civil informou que o suspeito de 71 anos, conduzido à Delegacia de Plantão Especial da Mulher da Região Metropolitana (PEM), foi autuado, em flagrante, por tentativa de estupro de vulnerável. A suspeita, de 18 anos, foi autuada em flagrante por submeter criança à prostituição ou à exploração sexual. Os dois foram conduzidos ao Centro de Triagem de Viana.

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Já a criança foi entregue aos pais, e, de acordo com a conselheira tutelar da Serra, Debora Spíndola, vai ser atendida pelo Conselho Tutelar do bairro Manoel Plaza, para receber apoio socioeducativo.
"Foi feito um atendimento emergencial, localizamos a família, levamos o genitor até a Delegacia da Mulher, ele assinou todas as documentações. A menina vai ser atendida e também será encaminhada ao Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas). Se eles entenderem, os pais também podem ser encaminhados para o Juizado da Infância e Juventude, e à promotoria", afirmou.

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