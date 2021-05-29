Com suspeita de agressão, recém-nascido é internado em estado grave em Colatina

Município de Colatina Crédito: Prefeitura de Colatina

Um recém-nascido de nove dias deu entrada em estado grave em um hospital de Colatina , no Noroeste do Espírito Santo, nesta sexta-feira (28), com suspeita de agressão. Devido ao estado das lesões, a equipe médica chamou o Conselho Tutelar do município, que acionou a Polícia Militar

De acordo com informações do Conselho Tutelar, a mãe levou o bebê ao hospital e alegou que o filho teria caído. Devido aos hematomas presentes na criança, a equipe médica entendeu que poderia ser um caso de agressão e chamou os conselheiros.

Com a PM acionada, o Conselho fez o Boletim de Ocorrência apontando suspeita de agressão e negligência. A mãe foi conduzida à 15ª Delegacia Regional de Colatina.

O QUE DIZ O BOLETIM DE OCORRÊNCIA

De acordo com informações do Boletim de Ocorrência, uma conselheira tutelar que estava no local contou que a mãe chegou ao hospital com apoio do Corpo de Bombeiros, trazendo o filho, "que apresentava algumas lesões pelo corpo, sendo elas na mão esquerda, dedos dos pés direito e esquerdo, escoriações em joelhos direito e esquerdo, além de um pequeno edema em região parietal esquerdo". As informações sobre as lesões foram colhidas do relatório feito por um médico.

Ainda segundo o documento, a mãe do bebê tem 21 anos e mudou a versão sobre o que teria acontecido com a criança durante o atendimento no hospital. Uma das versões era de que o filho teria sido jogado da cama pelo irmão de apenas 3 anos de idade.

"As lesões levantaram a suspeita do serviço social e da conselheira tutelar, pois a mãe da criança no momento do primeiro atendimento e durante conversa com diferentes profissionais que ali estavam disse que a criança havia caído do sofá e quando perguntado novamente por outro profissional disse ter caído do bebê conforto. Assim, narrando versões diferentes de como as lesões na criança ocorreram", diz o boletim.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

A Gazeta entrou em contato com a A reportagem deentrou em contato com a Polícia Civil para saber se a mãe foi ouvida e se foi liberada da delegacia. Veja a nota na íntegra.

"A Polícia Civil informa que a mãe do bebê foi conduzida, nesta sexta-feira (28), à Delegacia Regional de Colatina, onde foi ouvida e liberada após a autoridade policial entender que não haviam elementos suficientes para lavrar um auto de prisão em flagrante naquele momento. Em depoimento, a mãe contou que as lesões do recém-nascido eram provenientes de uma queda. O bebê foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para realizar o exame de corpo de delito. Somente após o resultado dos exames da perícia será possível afirmar a natureza dos ferimentos, se são correspondentes a lesões acidentais ou causadas de forma dolosa. O caso será encaminhado para a Delegacia Especializada de Proteção à Criança e Adolescente e Idoso (DPCAI) de Colatina, para uma melhor apuração dos fatos."

ESTADO DE SAÚDE DO BEBÊ

De acordo com uma conselheira tutelar de Colatina, o bebê permanece internado em uma Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (Utin) e o quadro de saúde dele é estável. A conselheira não tem a informação de que o recém-nascido tenha feito exames no SML do município, como diz a nota da Polícia Civil. Questionada sobre a saída do bebê do hospital, a assessoria da Polícia Civil informou que as informações que tem até o momento estão na nota enviada à reportagem.

Atualização Após a publicação desta reportagem, a Polícia Civil enviou nota sobre o caso e informações do boletim de ocorrência foram inseridas no texto.