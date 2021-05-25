Menino de 13 anos foi levado ao hospital com diversas lesões pelo corpo Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Um menino de 13 anos foi internado nesta segunda-feira (24) após ser encontrado pelo Conselho Tutelar com ferimentos por todo o corpo em São José do Calçado , no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil , o padrasto do adolescente é o principal suspeito de ter agredido a vítima. A mãe do menino confessou à polícia que sabia das agressões, mas era coagida pelo companheiro a não denunciar o crime.

Segundo o titular da Delegacia de São José do Calçado, Sandro Zanon, o conselho tutelar da cidade recebeu denúncias e enviou uma equipe à casa da família. Chegando ao local, encontrou o menino com vários ferimentos pelo corpo.

Your browser does not support the audio element. Menino autista é internado com sinais de agressão em São José do Calçado

O adolescente, segundo a polícia, é autista e é hiperativo. Acompanhado da mãe, de uma conselheira tutelar e da Polícia Militar , o menino de 13 anos foi hospitalizado no município de São José do Calçado. De acordo com boletim de ocorrência da PM, o menino contou à conselheira que o padrasto o feria com choques e o mantinha amarrado.

“A mãe já foi ouvida e, quanto ao padrasto, aguardamos exames e estamos fazendo diligências. O padrasto é o principal suspeito. Mas para a oitiva, precisamos de mais especificidades do caso para ouvi-lo”, disse o delegado.

Depois que o adolescente foi levado para o hospital, o padrasto dele não foi mais localizado na casa onde a família vive. A médica que examinou a vítima encontrou lesões na cabeça, pescoço, costas e braços do menino, além de ferimentos no órgão genital.

A equipe médica também identificou um quadro de anemia no garoto. A Polícia Civil aguarda o resultado de exame de conjunção carnal para saber se o menino foi ou não abusado sexualmente. “Há indícios de tortura, mas depende da confirmação do exame feito no Serviço Médico Legal de Cachoeiro, para onde ele foi encaminhado hoje, mas pelo que vimos é bem característico de tortura e submissão a um sofrimento intenso”, contou o delegado.

Segundo registro da Polícia Militar, a mãe do menino alegou inicialmente à conselheira tutelar que atendeu o caso que os ferimentos do menino eram resultados de uma queda em um buraco. Chegou a dizer também que outras crianças haviam batido no menino e até que ele mesmo se feria. Porém, ao delegado, a mãe admitiu saber das agressões do companheiro contra seu filho. “Investigaremos se ela foi realmente coagida ou se ela se omitiu quanto à proteção do filho”, disse.