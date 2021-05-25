PC identifica motorista envolvido em acidente que matou motoboy em Vila Velha

Gabriel tinha 23 anos e morreu após um acidente em Ulisses Guimarães Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Polícia Civil identificou e intimou para depor o motorista que se envolveu em um acidente de trânsito que resultou na morte do motoboy Gabriel da Silva Rodrigues, de 23 anos. A batida aconteceu domingo (23), no bairro Ulisses Guimarães, em Vila Velha

O acidente provocou uma manifestação de motociclistas na Rodovia do Sol, em Vila Velha , nessa segunda-feira (24). O movimento causou confusão. A ação acabou após a chegada da Polícia Militar, que usou bombas de gás lacrimogêneo e balas de borracha.

O nome dele não foi informado. Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (DDT). O condutor do veículo foi localizado e intimado para prestar depoimento.

"No dia do fato, o plantão de Vila Velha recebeu a ocorrência sem o condutor, em razão do mesmo ter sido socorrido e recebido alta antes de ser localizado pelos policiais. Outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada".

O ACIDENTE

De acordo com registros da Polícia Militar , o acidente ocorreu às 4h25 de domingo (23). Gabriel morreu no local. Inicialmente, eles foram acionados ao local para atender a uma ocorrência de capotamento com vítima parcial. Neste caso, segundo informações repassadas aos militares, o condutor do veículo teria sido socorrido para um hospital particular do município.

Quando chegaram ao local do acidente, encontraram o homem que havia levado o motorista ferido para o hospital. Ele então contou que seguia pela Rodovia do Sol, sentido Guarapari - Vila Velha, quando foi ultrapassado por um carro em alta velocidade.