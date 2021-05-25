Inmet alerta para queda de até 5°C na temperatura em cidades do ES

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou um alerta de queda de temperatura de 3ºC a 5ºC nesta terça-feira (25) no Espírito Santo. O comunicado, que também foi emitido para cidades de Minas Gerais, Bahia e Rio de Janeiro, é válido até as 18h
Nesta segunda-feira (24), o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) já havia anunciado a passagem de uma frente fria pelo mar, o que provoca aumento de nuvens.
De acordo com o Instituto, a terça-feira será de tempo instável em todo do Espírito Santo. O sol aparece entre algumas nuvens e chove em alguns momentos do dia nas regiões Norte e Nordeste. As demais área têm variação de nebulosidade e, pequena chance, de chuva fraca entre a madrugada e início da manhã. A temperatura diminui em todas as regiões do Estado.
Na Grande Vitória, a previsão indica sol entre algumas nuvens. Não há expectativa de chuva.
- Temperatura mínima de 17°C e máxima de 27°C.
- Vitória: mínima de 17°C e máxima de 27°C.
Na Região Sul do Estado, sol entre algumas nuvens e, pequena chance, de chuva entre a madrugada e início da manhã. Não há expectativa de chuva nos demais horários.
- Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 17 °C e máxima de 28 °C.
- Nas áreas altas: mínima de 16 °C e máxima de 25 °C.
Na Região Serrana, haverá sol entre algumas nuvens e, pequena chance, de chuva entre a madrugada e início da manhã. Não há expectativa de chuva nos demais horários.
- Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 13 °C e máxima de 26 °C.
- Nas áreas altas: mínima de 11 °C e máxima de 20 °C.
Na Região Norte, sol entre algumas nuvens e chuva em alguns momentos do dia.
- Temperatura mínima de 22 °C
- Temperatura máxima de 24 °C
Na Região Noroeste, sol entre algumas nuvens e, pequena chance, de chuva entre a madrugada e início da manhã. Não há expectativa de chuva nos demais horários.
- Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 20 °C e máxima de 25 °C.
- Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 17°C e máxima de 23 °C.
Na Região Nordeste, sol entre algumas nuvens e chuva em alguns momentos do dia.
- Temperatura mínima de 21 °C
- Temperatura máxima de 27 °C.