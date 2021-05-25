Inmet alerta para queda de até 5°C na temperatura em cidades do ES

Frente fria chega ao Espírito Santo nesta terça-feira (25) e provoca queda de temperatura Crédito: Vitor Jubini

Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou um alerta de queda de temperatura de 3ºC a 5ºC nesta terça-feira (25) no Espírito Santo . O comunicado, que também foi emitido para cidades de Minas Gerais, Bahia e Rio de Janeiro, é válido até as 18h

De acordo com o Instituto, a terça-feira será de tempo instável em todo do Espírito Santo. O sol aparece entre algumas nuvens e chove em alguns momentos do dia nas regiões Norte e Nordeste. As demais área têm variação de nebulosidade e, pequena chance, de chuva fraca entre a madrugada e início da manhã. A temperatura diminui em todas as regiões do Estado.

Na Grande Vitória , a previsão indica sol entre algumas nuvens. Não há expectativa de chuva.

Temperatura mínima de 17°C e máxima de 27°C.

Vitória: mínima de 17°C e máxima de 27°C.

Na Região Sul do Estado, sol entre algumas nuvens e, pequena chance, de chuva entre a madrugada e início da manhã. Não há expectativa de chuva nos demais horários.

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 17 °C e máxima de 28 °C.

Nas áreas altas: mínima de 16 °C e máxima de 25 °C.

Na Região Serrana, haverá sol entre algumas nuvens e, pequena chance, de chuva entre a madrugada e início da manhã. Não há expectativa de chuva nos demais horários.

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 13 °C e máxima de 26 °C.

Nas áreas altas: mínima de 11 °C e máxima de 20 °C.

Na Região Norte, sol entre algumas nuvens e chuva em alguns momentos do dia.

Temperatura mínima de 22 °C

Temperatura máxima de 24 °C

Na Região Noroeste, sol entre algumas nuvens e, pequena chance, de chuva entre a madrugada e início da manhã. Não há expectativa de chuva nos demais horários.

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 20 °C e máxima de 25 °C.

Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 17°C e máxima de 23 °C.

Na Região Nordeste, sol entre algumas nuvens e chuva em alguns momentos do dia.