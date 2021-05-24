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Vem chuva por aí

Frente fria deve trazer chuva e queda de temperatura para o ES

Parte do Estado deve ter chuva já a partir o final da tarde desta segunda-feira (24). Temperaturas também devem cair a partir desta terça (25)

Publicado em 24 de Maio de 2021 às 08:25

Barbara Oliveira

Barbara Oliveira

Publicado em 

24 mai 2021 às 08:25
Guarda-chuva precisou ser aberto por pessoas que estavam no Convento da Penha nesta terça-feira (9)
Chuva deve chegar já no final desta segunda-feira (24) Crédito: Fernando Madeira
O sol está com as horas contadas. Pelo menos em parte do Espírito Santo, o tempo deve começar a mudar já no final da tarde desta segunda-feira (24). Uma nova frente fria se aproxima do território capixaba e deve trazer chuva, além de diminuir um pouco as temperaturas.
De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a segunda-feira (24) começa com sol e poucas nuvens, mas ao longo do dia as condições de tempo mudam, devido a passagem de uma frente fria pelo mar, o que provoca aumento de nuvens. Chove a partir do final da tarde, nas regiões Sul, Serrana e Grande Vitória. O vento sopra com moderada intensidade em alguns momentos.
Na Grande Vitória, mínima de 19 °C e máxima de 31 °C. Enquanto na região Serrana, os termômetros devem ficar entre 11°C e 30°C. Já nas regiões Sul, Norte e Noroeste mínima de 20 °C e máxima de 35 °C.

TEMPERATURA CAI NA TERÇA (25)

O avanço da frente fria pelo litoral do Espírito Santo provoca aumento de nuvens e chuva, em alguns momentos do dia, em praticamente todas as regiões capixabas. Apenas na região Noroeste, o tempo fica nublado, mas não chove. 
Na terça-feira (25), as temperaturas ficam em queda em todo o Estado, com vento moderado no litoral da região Sul e na Grande Vitória.
A quarta-feira (26) ainda pode ter chuva fraca o começo do dia nas regiões Sul, Serrana e Grande Vitória. Mas com o afastamento da frente fria, as nuvens se dissipam ao longo do dia e as temperaturas voltam a subir.

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