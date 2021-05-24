Frente fria deve trazer chuva e queda de temperatura para o ES

Chuva deve chegar já no final desta segunda-feira (24) Crédito: Fernando Madeira

O sol está com as horas contadas. Pelo menos em parte do Espírito Santo, o tempo deve começar a mudar já no final da tarde desta segunda-feira (24). Uma nova frente fria se aproxima do território capixaba e deve trazer chuva, além de diminuir um pouco as temperaturas.

Chove a partir do final da tarde, nas regiões Sul, Serrana e Grande Vitória. O vento sopra com moderada intensidade em alguns momentos. De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) , a segunda-feira (24) começa com sol e poucas nuvens, mas ao longo do dia as condições de tempo mudam, devido a passagem de uma frente fria pelo mar, o que provoca aumento de nuvens.O vento sopra com moderada intensidade em alguns momentos.

Na Grande Vitória, mínima de 19 °C e máxima de 31 °C. Enquanto na região Serrana, os termômetros devem ficar entre 11°C e 30°C. Já nas regiões Sul, Norte e Noroeste mínima de 20 °C e máxima de 35 °C.

TEMPERATURA CAI NA TERÇA (25)

O avanço da frente fria pelo litoral do Espírito Santo provoca aumento de nuvens e chuva, em alguns momentos do dia, em praticamente todas as regiões capixabas. Apenas na região Noroeste, o tempo fica nublado, mas não chove.

Na terça-feira (25), as temperaturas ficam em queda em todo o Estado, com vento moderado no litoral da região Sul e na Grande Vitória.