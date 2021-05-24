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Protesto

Motociclistas realizam protesto na Rodovia do Sol, em Vila Velha

Ato pela morte de motoboy acabou terminando em confusão. Integrantes tentaram incendiar ônibus e grupo foi dispersado após ação da PM com bombas de efeito moral e balas de borracha
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

24 mai 2021 às 16:39

Publicado em 24 de Maio de 2021 às 16:39

Manifestantes chegaram a atear fogo em uma barricada na Rodovia do Sol
Ato terminou em confusão em Vila Velha Crédito: Leitor | A Gazeta
Um protesto de motociclistas na Rodovia do Sol, em Vila Velha, terminou em confusão e acabou somente na noite desta segunda-feira (24) após ação da Polícia Militar, que chegou a utilizar bombas de gás lacrimogêneo e balas de borracha contra o grupo. A manifestação foi motivada pela morte do motoboy Gabriel da Silva Rodrigues, de 23 anos, em um acidente envolvendo também um carro neste domingo (23) no bairro Ulisses Guimarães, no mesmo município.
O ato começou ainda no início da tarde desta segunda-feira, na Rodovia do Sol, na altura da Barra do Jucu, em Vila Velha. O grupo, com cerca de 20 pessoas, acabou se dispersando após a chegada da Polícia Militar, mas voltou a ocupar a rodovia por volta das 17 horas, já na altura do Bairro Rivera da Barra, no sentido Guarapari.
Lá, manifestantes atearam fogo em uma barricada no meio da via e alguns integrantes do grupo tentaram incendiar um ônibus. A ação foi confirmada por policiais militares que estavam no local, que afirmaram que as chamas atingiram apenas os pneus do coletivo.
O Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) afirmou que os manifestantes também atiraram pedras contra o coletivo, que fazia a linha  612 (Parque R. Terra Vermelha/Terminal de Vila Velha via Ulisses Guimarães). Ninguém ficou ferido.
Um vídeo enviado para a reportagem de A Gazeta mostra que o protesto causou impactos no trânsito na Rodovia do Sol. Nas imagens, gravadas dentro de um ônibus, é possível ver carros parados na pista. Na gravação do vídeo, registrado durante a primeira manifestação do grupo no início da tarde, uma viatura da PM passa pela rodovia em direção ao local do protesto. Veja abaixo:
Apesar das tentativas de diálogo para liberar as vias, o grupo permaneceu na rodovia e, por volta das 19h20, a Polícia Militar reagiu  soltando bombas de gás lacrimogêneo e balas de borracha. Houve um princípio de confusão entre manifestantes e policiais militares. Segundo o repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, que estava no local do protesto, os manifestantes se negaram a liberar a via e a polícia agiu.
A polícia disparou balas de borracha e bombas de efeito moral contra os manifestantes
A polícia disparou balas de borracha e bombas de efeito moral contra os manifestantes Crédito: TV Gazeta
Logo após a ação da polícia, os manifestantes foram dispersados. O trânsito no local, porém, continuou sendo desviado pelo interior do bairro Riviera da Barra por conta de um foco de incêndio que permaneceu na pista.

MOTIVAÇÃO DO PROTESTO

A manifestação foi motivada pela morte de Gabriel da Silva Rodrigues, de 23 anos, que trabalhava como motoboy. Ele morreu após se envolver em um acidente com um carro na madrugada deste domingo (23). O motorista do veículo foi socorrido para um hospital de Vila Velha. Testemunhas alegaram que ele teria causado o acidente.
Gabriel tinha 23 anos e morreu após um acidente em Ulisses Guimarães
Gabriel tinha 23 anos e morreu após um acidente em Ulisses Guimarães Crédito: TV Gazeta
O condutor do carro, porém, ainda não foi localizado pela polícia. Segundo a Polícia Militar, quando os agentes foram ao hospital para onde o homem foi levado, ele  já havia sido liberado. Já a Polícia Civil comunicou que investiga o acidente que levou à morte de Gabriel.

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