Acidente deixa motociclista ferido e gera congestionamento na Terceira Ponte

Um acidente entre uma moto e um carro deixou uma pessoa ferida e complicou o trânsito na Terceira Ponte manhã desta segunda-feira (24), no sentido Vitória a Vila Velha. Segundo a assessoria de imprensa da Rodosol, a colisão traseira entre o carro de passeio e a motocicleta aconteceu às 8h05. O motociclista foi socorrido pela ambulância da concessionária para um hospital em Vitória. A pista precisou ser parcialmente interditada no trecho e foi liberada por volta de 8h40.
No sentido contrário, de Vila Velha a Vitória, também foi registrada uma colisão, segundo a Rodosol. Foi uma batida entre dois carros, às 8h08. Não houve feridos e o trânsito não precisou ser interditado.