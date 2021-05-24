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Trânsito

Acidente deixa motociclista ferido e gera congestionamento na Terceira Ponte

Motociclista foi socorrido para o hospital, em Vitória. Pista chegou a ficar parcialmente interditada no sentido Vila Velha. No sentido Vitória, também foi registrada uma colisão, mas o trânsito logo foi liberado

Publicado em 24 de Maio de 2021 às 09:02

Publicado em 

24 mai 2021 às 09:02
Trânsito lento e congestionado na Terceira Ponte no início da manhã desta segunda
Trânsito lento e congestionado na Terceira Ponte no início da manhã desta segunda (24) Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um acidente entre uma moto e um carro deixou uma pessoa ferida e complicou o trânsito na Terceira Ponte manhã desta segunda-feira (24), no sentido Vitória a Vila Velha. Segundo a assessoria de imprensa da Rodosol, a colisão traseira entre o carro de passeio e a motocicleta aconteceu às 8h05. O motociclista foi socorrido pela ambulância da concessionária para um hospital em Vitória. A pista precisou ser parcialmente interditada no trecho e foi liberada por volta de 8h40.
No sentido contrário, de Vila Velha a Vitória, também foi registrada uma colisão, segundo a Rodosol. Foi uma batida entre dois carros, às 8h08. Não houve feridos e o trânsito não precisou ser interditado. 

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