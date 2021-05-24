Trechos da BR 101 ganham novos entroncamentos na Serra

Dois novos entroncamentos na BR 101 serão entregues nesta segunda-feira (24), na Serra. As intervenções ficam nos quilômetros 266 e 270. Com estas entregas, a expectativa da Eco101, concessionária que administra a via e responsável pelas obras, é de que a ligação entre as vias municipais e a rodovia dê mais fluidez ao trânsito.
De acordo com Rodrigo Rodrigues, gerente de engenharia da empresa, essas intervenções visam ainda promover a organização no tráfego na região, conforme projeto de reordenação de avenidas elaborado pela Prefeitura de Serra, adequado tecnicamente pela concessionária e aprovado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres.
O entroncamento do quilômetro 270 é localizado na altura do Bairro Rosário de Fátima e foi liberado para o tráfego às 10h. Já a intervenção do quilômetro 266 fica na saída do bairro Colina de Laranjeiras, e será liberado às 14h.
COMO FICAM AS INTERVENÇÕES
KM 270 - BAIRRO ROSÁRIO DE FÁTIMA
Para ir para a BR101, os usuários que saírem do bairro poderão trafegar pela Rua Dom Pedro II, onde encontrarão o novo entroncamento que dá acesso às vias principais e marginais em ambos os sentidos da rodovia. Não mais precisando fazer o retorno no km 264,5 (próximo ao Posto BKR) para acessar o sentido Sul (Vitória).
Para ir para a BR 101, os usuários que saírem do bairro poderão trafegar pela Rua Projetada (ao lado da Iluminação São Paulo, atrás da Upa de Carapina), onde encontrarão o novo entroncamento que dá acesso às vias principais e marginais em ambos os sentidos da rodovia. Não mais precisando fazer o retorno no km 269,5 (próximo à Localiza) para acessar o sentido Sul (Vitória).