Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Trânsito

Trechos da BR 101 ganham novos entroncamentos na Serra

As intervenções entregues nesta segunda-feira (24) ficam nos quilômetros 266 e 270, nos bairros Colina de Laranjeiras e Rosário de Fátima, respectivamente

Publicado em 24 de Maio de 2021 às 13:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 mai 2021 às 13:00
Serra
Um dos entroncamentos entregues nesta segunda-feira fica no KM 266, na altura do bairro Colina de Laranjeiras Crédito: Divulgação/Eco 101
Dois novos entroncamentos na BR 101 serão entregues nesta segunda-feira (24), na Serra. As intervenções ficam nos quilômetros 266 e 270. Com estas entregas, a expectativa da Eco101, concessionária que administra a via e responsável pelas obras, é de que a ligação entre as vias municipais e a rodovia dê mais fluidez ao trânsito.

Veja Também

Caminhão carregado com coco tomba na BR 101, em Sooretama

Acidente deixa um morto e dois feridos na BR 101, em Anchieta

Caminhão e carro batem de frente e mulher morre na BR 101 em Sooretama

De acordo com Rodrigo Rodrigues, gerente de engenharia da empresa, essas intervenções visam ainda promover a organização no tráfego na região, conforme projeto de reordenação de avenidas elaborado pela Prefeitura de Serra, adequado tecnicamente pela concessionária e aprovado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres.
O entroncamento do quilômetro 270 é localizado na altura do Bairro Rosário de Fátima e foi liberado para o tráfego às 10h. Já a intervenção do quilômetro 266 fica na saída do bairro Colina de Laranjeiras, e será liberado às 14h.

COMO FICAM AS INTERVENÇÕES

KM 270 - BAIRRO ROSÁRIO DE FÁTIMA

Para ir para a BR101, os usuários que saírem do bairro poderão trafegar pela Rua Dom Pedro II, onde encontrarão o novo entroncamento que dá acesso às vias principais e marginais em ambos os sentidos da rodovia. Não mais precisando fazer o retorno no km 264,5 (próximo ao Posto BKR) para acessar o sentido Sul (Vitória).
Para ir para a BR 101, os usuários que saírem do bairro poderão trafegar pela Rua Projetada (ao lado da Iluminação São Paulo, atrás da Upa de Carapina), onde encontrarão o novo entroncamento que dá acesso às vias principais e marginais em ambos os sentidos da rodovia. Não mais precisando fazer o retorno no km 269,5 (próximo à Localiza) para acessar o sentido Sul (Vitória).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

BR 101 Serra trânsito Eco101
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Após o acidente, o motociclista foi encaminhado ao hospital com fraturas expostas
Acidente entre carreta e moto deixa duas pessoas feridas no Sul do ES
Imagem de destaque
Pet com bafo? 7 causas do mau hálito em cães e gatos
Marcelo Júnior Dias Fanticelli, de 19 anos, foi preso após perseguição policial em Vila Velha
Motociclista finge convulsão e aperta partes íntimas de PM ao tentar fugir em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados