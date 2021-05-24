Trechos da BR 101 ganham novos entroncamentos na Serra

Para ir para a BR101, os usuários que saírem do bairro poderão trafegar pela Rua Dom Pedro II, onde encontrarão o novo entroncamento que dá acesso às vias principais e marginais em ambos os sentidos da rodovia. Não mais precisando fazer o retorno no km 264,5 (próximo ao Posto BKR) para acessar o sentido Sul (Vitória).

Para ir para a BR 101, os usuários que saírem do bairro poderão trafegar pela Rua Projetada (ao lado da Iluminação São Paulo, atrás da Upa de Carapina), onde encontrarão o novo entroncamento que dá acesso às vias principais e marginais em ambos os sentidos da rodovia. Não mais precisando fazer o retorno no km 269,5 (próximo à Localiza) para acessar o sentido Sul (Vitória).