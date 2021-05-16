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Colisão no Sul do ES

Acidente deixa um morto e dois feridos na BR 101, em Anchieta

Colisão ocorreu na tarde deste domingo (16), envolvendo um caminhão e um veículo de passeio, na localidade de Jabaquara

Publicado em 16 de Maio de 2021 às 16:58

Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

16 mai 2021 às 16:58
O acidente aconteceu na tarde deste domingo (16), envolvendo um caminhão e um veículo de passeio, na localidade de Jabaquara
O caminhão envolvido no acidente saiu da pista após a batida Crédito: Foto leitor
Uma pessoa morreu e duas ficaram feridas em um acidente, na tarde deste domingo (16), na BR 101, em Anchieta, no Sul do Espírito Santo. A colisão entre um caminhão-baú e um carro Volkswagen Voyage ocorreu pouco antes das 15h30, próximo ao Km 355, na localidade de Jabaquara.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os veículos, com placas da cidade de Cariacica, colidiram de frente e, com o impacto da batida, saíram da pista. O automóvel, que seguia no sentido Norte da rodovia (Vitória), invadiu a contramão e bateu no caminhão, que trafegava no sentido Sul (Rio de Janeiro). 
O caminhão estava carregado com pães congelados, e no carro havia malas.
O motorista do automóvel ficou preso às ferragens e morreu no local. A passageira que estava com ele no veículo e o condutor do caminhão foram socorridos pela Concessionária Eco101, que administra a via, e levados para um hospital da região. No início da noite deste domingo, o corpo do motorista ainda aguardava a chegada da perícia da Polícia Civil.
Ainda de acordo com a PRF, a pista não precisou ser interditada. A Eco101 foi procurada pela reportagem de A Gazeta, mas não retornou até a publicação deste texto.
Com a colaboração do repórter Vinícius Rangel, da TV Gazeta Sul.
O acidente ocorreu na tarde deste domingo (16), envolvendo um caminhão e um veículo de passeio, na localidade de Jabaquara
O carro seguia no sentido Norte da rodovia Crédito: Vinícius Rangel/TV Gazeta Sul

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