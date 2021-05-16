Acidente deixa um morto e dois feridos na BR 101, em Anchieta

Uma pessoa morreu e duas ficaram feridas em um acidente, na tarde deste domingo (16), na BR 101, em Anchieta, no Sul do Espírito Santo. A colisão entre um caminhão-baú e um carro Volkswagen Voyage ocorreu pouco antes das 15h30, próximo ao Km 355, na localidade de Jabaquara.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os veículos, com placas da cidade de Cariacica, colidiram de frente e, com o impacto da batida, saíram da pista. O automóvel, que seguia no sentido Norte da rodovia (Vitória), invadiu a contramão e bateu no caminhão, que trafegava no sentido Sul (Rio de Janeiro).
O caminhão estava carregado com pães congelados, e no carro havia malas.
O motorista do automóvel ficou preso às ferragens e morreu no local. A passageira que estava com ele no veículo e o condutor do caminhão foram socorridos pela Concessionária Eco101, que administra a via, e levados para um hospital da região. No início da noite deste domingo, o corpo do motorista ainda aguardava a chegada da perícia da Polícia Civil.
Ainda de acordo com a PRF, a pista não precisou ser interditada. A Eco101 foi procurada pela reportagem de A Gazeta, mas não retornou até a publicação deste texto.
Com a colaboração do repórter Vinícius Rangel, da TV Gazeta Sul.