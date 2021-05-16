Acidente deixa um morto e dois feridos na BR 101, em Anchieta

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O motorista do automóvel ficou preso às ferragens e morreu no local. A passageira que estava com ele no veículo e o condutor do caminhão foram socorridos pela Concessionária Eco101, que administra a via, e levados para um hospital da região. No início da noite deste domingo, o corpo do motorista ainda aguardava a chegada da perícia da Polícia Civil.