Caminhão de mamão tomba e interdita pista na BR 101, em Anchieta

Um caminhão carregado com mamão tombou na BR 101, em Anchieta, Sul do Espírito Santo, na tarde desta quinta-feira (13). O acidente foi na altura do quilômetro 368. Parte da pista ficou interditada.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu por volta de 16h20. As causas do acidente não foram divulgadas. Ninguém ficou ferido na ocorrência.
O trânsito está em sistema de pare e siga no local, mas motoristas já enfrentam lentidão na região. A PRF não informou uma previsão de liberação da pista.