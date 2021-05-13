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Caminhão de mamão tomba e interdita pista na BR 101, em Anchieta

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu por volta de 16h20, na altura do quilômetro 368. O trânsito está em sistema de pare e siga, mas motoristas já enfrentam lentidão

Publicado em 13 de Maio de 2021 às 17:40

João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

13 mai 2021 às 17:40
Caminhão de mamão tomba em Anchieta
Caminhão de mamão tomba em Anchieta Crédito: Leitor / A Gazeta
Um caminhão carregado com mamão tombou na BR 101, em Anchieta, Sul do Espírito Santo, na tarde desta quinta-feira (13). O acidente foi na altura do quilômetro 368. Parte da pista ficou interditada.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu por volta de 16h20. As causas do acidente não foram divulgadas. Ninguém ficou ferido na ocorrência. 
O trânsito está em sistema de pare e siga no local, mas motoristas já enfrentam lentidão na região. A PRF não informou uma previsão de liberação da pista. 

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