Motorista morre durante acidente entre carreta e caminhão na BR 101, em Vila Velha

PRF foi acionada para atender ocorrência de acidente registrado nesta quinta-feira (13) Crédito: Divulgação/PRFES

Um motorista morreu em um acidente de trânsito envolvendo uma carreta e um caminhão no km 316, em Xuri, Vila Velha , às 6h35 desta quinta-feira (13). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) , a batida aconteceu no sentido Vila Velha a Vitória.

A maneira como aconteceu a batida e a identidade do motorista ainda não foram informadas. Os veículos ainda estão no local e o tráfego é controlado em apenas um das faixas — a colisão aconteceu em um trecho duplicado da via.

De acordo com o Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, concessionária que administra a via, para atendimento, foram acionados ambulância, guincho e viatura de inspeção, além de PRF, Iema e Polícia Civil. "A ocorrência ainda está em andamento. Uma pessoa faleceu no local. A faixa 2, sentido norte, está interditada, e o tráfego segue com desvio para a faixa 1", informou, por nota.

Por volta das 15h40 a pista permanecia interditada no local do acidente. Segundo informações repassadas pela equipe da PRF, em decorrência da grande estrutura dos dois veículos, a operação de remoção segue de maneira "mais cautelosa". Policiais e a equipe da Eco101 estão no local e auxiliam os motoristas com o desvio no trânsito.

15h25 - Permanece interdição na BR101, km 316, Vila Velha, sentido decrescente (Guarapari/Viana), para retirada de veículo acidentado. — PRF_ES (@PRF191ES) May 13, 2021