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Rodovia federal

Motorista morre durante acidente entre carreta e caminhão na BR 101, em Vila Velha

O acidente aconteceu às 6h35 desta quinta-feira (13) no km 316 da BR 101, em Vila Velha. Os veículos ainda estão no local e o trânsito segue em uma das vias

Publicado em 13 de Maio de 2021 às 09:49

Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

13 mai 2021 às 09:49
PRF foi acionada para atender ocorrência de acidente registrado nesta quinta-feira (13) Crédito: Divulgação/PRFES
Um motorista morreu em um acidente de trânsito envolvendo uma carreta e um caminhão no km 316, em Xuri, Vila Velha, às 6h35 desta quinta-feira (13).  Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a batida aconteceu no sentido Vila Velha a Vitória.
A maneira como aconteceu a batida e a identidade do motorista ainda não foram informadas. Os veículos ainda estão no local e o tráfego é controlado em apenas um das faixas — a colisão aconteceu em um trecho duplicado da via.
De acordo com o Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, concessionária que administra a via, para atendimento, foram acionados ambulância, guincho e viatura de inspeção, além de PRF, Iema e Polícia Civil. "A ocorrência ainda está em andamento. Uma pessoa faleceu no local. A faixa 2, sentido norte, está interditada, e o tráfego segue com desvio para a faixa 1", informou, por nota.
Por volta das 15h40 a pista permanecia interditada no local do acidente. Segundo informações repassadas pela equipe da PRF, em decorrência da grande estrutura dos dois veículos, a operação de remoção segue de maneira "mais cautelosa". Policiais e a equipe da Eco101 estão no local e auxiliam os motoristas com o desvio no trânsito. 
Uma das faixas precisou ser interditada após o acidente Crédito: Divulgação/PRFES

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