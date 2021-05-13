Transporte de carga perigosa: riscos à vida e ao meio ambiente

Acidente com caminhão-tanque em Afonso Cláudio causou a morte do motorista Crédito: Corpo de Bommbeiros

O transporte de cargas perigosas, embora necessário para diversos setores da economia e fundamental para o funcionamento da cadeia de fornecimento, pressupõe uma série de riscos, já que o deslocamento expõe esses produtos a algumas vulnerabilidades. Por isso, exigem cuidados rigorosos especificados em legislação.

O acidente, que resultou na morte do motorista, ocorreu no Km 116 da ES-165, a poucos metros do afluente do Rio Guandu, o principal rio que atravessa os municípios de Afonso Cláudio, Laranja da Terra e Baixo Guandu.

Foi reportado que parte do produto atingiu esse afluente, que é uma importante fonte de água para abastecimento humano, dessedentação de animais e da agricultura. Essa contaminação, a depender da sua magnitude, pode afetar diretamente a fonte de água de diversas famílias, inclusive da sede do município de Afonso Cláudio.

Além disso, a gasolina não se dissolve em água e pode impactar grandes extensões, dependendo do volume da contaminação. A contaminação das águas por gasolina, que, por ser insolúvel, pode atingir grandes extensões, é nociva aos organismos aquáticos e tóxica aos animais, que podem ingerir o produto ao longo do percurso do rio. Um agravante, pois a agropecuária é muito comum na região.

No aspecto de segurança, pôde-se observar que o acidente acarretou o incêndio do combustível com chamas expressivas e uma grande nuvem de fumaça. Um fator agravante no transporte de produtos combustíveis líquidos é a possibilidade do seu espalhamento, o que amplia os riscos a edificações vizinhas ao acidente. No recente episódio ocorrido em Afonso Cláudio, foi possível visualizar chamas na vegetação próxima ao caminhão e uma creche que fica a 50 metros do acidente sob risco.