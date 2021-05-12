O desemprego e seus efeitos devastadores, da economia à saúde

Desemprego atinge mais de 14 milhões de brasileiros Crédito: Fernando Madeira

Com a taxa de desemprego alcançando 14,4%, no trimestre encerrado em fevereiro, atingindo quase 14,5 milhões de pessoas, de acordo com dados do IBGE , vários trabalhadores estão encontrando muita dificuldade para conseguir uma recolocação no mercado de trabalho.

Com o desemprego elevado, a renda média das famílias se reduz, afetando negativamente o consumo, além de alterar as expectativas dos empresários que, diante de um cenário incertezas, vão produzir menos e prestarão menos serviços, demandando um número menor de trabalhadores, podendo até demitir parte dos colaboradores com carteira assinada.

O impacto negativo da pandemia na economia, em particular nos setores de eventos e turismo, aliado à baixa escolaridade de parte dos trabalhadores e a piora das condições no ambiente de negócios do país, são algumas das causas do aumento do índice de desemprego no Brasil.

É importante destacar que, com a queda de 4,1% no PIB em 2020, a economia brasileira não foi capaz de gerar postos de trabalho com carteira assinada para absorver boa parte dos desempregados. Muitas das vezes, a saída encontrada por essas pessoas que perderam o emprego é arrumar uma renda no trabalho informal, atuando, por exemplo, como vendedores ambulantes.

O problema tende a ser mais grave nos Estados mais pobres, que possuem menos setores produtivos e também um contingente populacional menos escolarizado. Nesses casos, a insuficiente lucratividade gerada na região e o custo elevado do trabalho regido pela CLT são obstáculos naturais para a formalização da mão de obra.

Não podemos deixar de mencionar que o desemprego pode afetar a saúde física e mental do trabalhador, fazendo com que se acentue a procura pelos serviços de saúde. Seus efeitos estão relacionados também ao aumento da violência e da criminalidade. Portanto, torna-se imperativo a ação governamental, visando a atenuar os efeitos negativos do desemprego.