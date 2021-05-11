Acidente com caminhão-tanque em Afonso Cláudio Crédito: Corpo de Bombeiros

Após um caminhão-tanque carregado com cerca de 20 mil litros de combustíveis tombar e pegar fogo no km 119 da ES 165, em Afonso Cláudio , Região Serrana do Espírito Santo, na manhã dessa segunda-feira (10), o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) estuda reforçar a sinalização no local. Quem trafega pelo trecho, diz que a pista é perigosa e precisa receber infraestrutura para evitar acidentes como esse.

Your browser does not support the audio element. Após acidente, DER estuda reforçar sinalização em Afonso Cláudio

Acidente com caminhão-tanque em Afonso Cláudio Crédito: Corpo de Bombeiros

Antes do vilarejo, segundo os motoristas, são cerca de 40 quilômetros de serra, com curvas sinuosas e mal sinalizadas, segundo a motorista Arlete Trabach. Ela mora em Vila Velha e vai com frequência à localidade para visitar familiares.

“Já aconteceram outros acidentes naquele lugar. Em um deles, há cerca de 8 anos, um caminhão de cimento tombou e três pessoas morreram. Na estrada, as placas estão encobertas pelo mato, é mal sinalizada e à noite é um perigo. Para mim, o radar não tem sentido ali. O motorista perde o freio na serra e não consegue parar”, contou.

Acidente com caminhão-tanque em Afonso Cláudio Crédito: Corpo de Bombeiros

Procurado pela reportagem de A Gazeta, o DER afirmou que a rodovia recebe rotineiramente conservação rodoviária de capina, roçada e a sinalização tem atualizações temporais conforme a necessidade.