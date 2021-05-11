Saque do auxílio emergencial é liberado para nascidos em setembro nesta quarta

A Caixa Econômica Federal vai liberar nesta quarta-feira (12) o saque em dinheiro da primeira parcela do auxílio emergencial para os nascidos em setembro. Esses beneficiários vão poder sacar ou transferir os valores, que podem variar de R$ 150 a R$ 375, dependendo da composição familiar.
O auxílio foi depositado no dia 25 de abril para os aniversariantes de setembro, mas, até agora, só era possível movimentar o benefício pelo aplicativo Caixa Tem. Para ter o dinheiro em mãos basta comparecer às Lotéricas, correspondentes Caixa Aqui ou nas agências do banco.
Ainda serão pagas outras três parcelas nos meses de maio, junho e julho, totalizando quatro no final dos pagamentos. A segunda parcela já começa a ser paga a partir do dia 16 de maio.
Os valores podem mudar de acordo com a composição do núcleo familiar. As famílias em geral vão receber R$ 250; já as famílias chefiadas por uma mulher vão receber R$ 375 e pessoas que moram sozinhas vão receber R$ 150.