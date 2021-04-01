Prova de vida do INSS e auxílios emergenciais atraem novos golpes

Golpe promete novas parcelas de auxílio Crédito: Caroline Freitas

Criminosos estão se aproveitando do agravamento da pandemia para aplicar golpes em famílias que enfrentam dificuldades financeiras, e também em aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) , que precisam cumprir tarefas burocráticas, como a realização da prova de vida, para continuar tendo acesso ao benefício previdenciário.

O próprio INSS fez o alerta de que segurados estão recebendo ligações de bandidos, passando-se por agentes da Previdência, com a suposta desculpa de agendamento da prova de vida, a fim de roubar informações. "Na ligação, são falados todos os dados pessoais e enviada uma mensagem, por WhatsApp , pedindo para que o aposentado envie uma foto de um documento para finalizar o processo."

O órgão avalia que o golpe começou a ser aplicado com a ampliação da prova de vida por biometria facial, realizada por meio do aplicativo Meu gov.br, disponível para Android iOS . Após ser instalado, ele pede autorização para acessar os dados pessoais e a câmera do celular. Em seguida, é preciso confirmar documentos e tirar algumas fotos do rosto.

O INSS alertou que só entra em contato com o cidadão em situações específicas e para informar a respeito de procedimentos, andamento de requerimentos ou realizar reagendamentos, e, em nenhum momento solicita qualquer informação, como CPF, nome da mãe ou senhas.

"O segurado pode receber um e-mail, um SMS, uma carta ou ligação do INSS, sempre por meio dos canais oficiais de atendimento: Meu INSS, Central de Atendimento 135, ou SMS identificado como 280-41. O segurado é contatado por meio das informações fornecidas em seu cadastro (e-mail, telefone e endereço) e, por isso, é importante que mantenha o seu cadastro junto ao INSS atualizado com os dados para contato. A atualização pode ser feita pelo Meu INSS e por meio da Central 135."

Por outro lado, a entidade explica que quando o próprio segurado entra em contato com o INSS através dos canais oficiais, poderão ser solicitar informações como CPF e nome da mãe para confirmação da identidade do interessado.

FALSO CADASTRO PARA RECEBIMENTO DE AUXÍLIO

Desde que o governo federal começou a falar sobre a possibilidade de uma nova extensão do auxílio emergencial , golpistas têm enviado mensagens pelo WhatsApp e SMS para tentar fisgar vítimas e roubar seus dados. Até programas que nem sequer saíram do papel, como o Renda Cidadã — que seria um programa de transição após o fim do auxílio — entram na jogada.

Em um dos esquemas, a vítima recebe uma mensagem dizendo: “As inscrições para o Programa Renda Cidadã Emergencial já estão disponíveis. O auxílio pode chegar a R$350 por família cadastrada”. O texto vem seguido de um link (iniciado por consulta.renda-cidada…), por meio do qual seria possível consultar quem tem direito ao benefício.

Golpe que promete renda mensal de prefeitura fez vítimas em todo o país Crédito: Caroline Freitas

Em outro, golpistas enviam um link para inscrição em um suposto programa de renda mínima municipal que pagaria R$ 130 por mês. Sem dizer o nome da cidade, o texto diz que a "Prefeitura Municipal abriu inscrições para o Programa Renda Mensal Familiar 2021 , e que as famílias cadastradas receberão um auxílio de R$ 130 por mês". Para que o cadastro seja realizado, é preciso clicar em um link do suposto programa e preencher algumas informações pessoais.

Uma terceira história diz que auxílio emergencial foi prorrogado para 2021 com valor reajustado de R$ 300 até R$ 600, e que, para receber a extensão, é preciso solicitar a renovação do pagamento. Existe até a possibilidade de escolha do número de parcelas que se deseja receber (duas, três ou seis).

Após preencher o questionário, a etapa final é compartilhar a mensagem com cinco grupos e quatro amigos no WhatsApp para, assim, poder agendar a data para sacar as parcelas. Mas ao clicar em “compartilhe no status” os hackers acabam tendo acesso a todos os dados da vítima.

Golpe promete novas parcelas do auxílio emergencial Crédito: Reprodução/Redes sociais

Vale destacar que, apesar da renovação do auxílio ter sido autorizada pelo governo, neste ano, o benefício será pago a um grupo menor de pessoas, e não haverá novo cadastro. As pessoas que terão direito serão famílias vulneráveis que tiveram acesso ao benefício no ano passado, e receberão de forma automática, pelo aplicativo Caixa Tem.

Cada parcela terá valor médio de R$ 250. Pessoas que vivem sozinhas receberão R$ 150 por mês. Para mulheres chefes de família, o valor será de R$ 375 -50% mais alto do que o benefício básico. Nesse caso, o decreto define que o valor será pago a grupos familiares comandados por mulheres sem cônjuge, com no mínimo uma pessoa menor de 18 anos.

Na nova rodada, será permitido que apenas uma pessoa por família receba o benefício. Em 2020, o governo autorizou o pagamento para até duas pessoas por lar.

COMO SABER SE UM LINK É SEGURO OU PERIGOSO

O dfndr lab - laboratório de cibersegurança da PSafe - mantém, em seu site, uma plataforma para análise de links . É possível copiar um endereço web e identificar se ele é segurou ou traz algum perigo, segundo os cruzamentos com a base de monitoramento do laboratório.

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