Cartaz com oferta de cadastro habitacional em Vila Velha é golpe

A Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Mobilidade de Vila Velha informou ainda que conta atualmente com mais de 20 mil inscritos na Faixa 1 do Programa Casa Verde e Amarela, com renda mensal de até R$ 1.800 e que as inscrições foram encerradas desde 2009. Apenas a atualização cadastral segue sendo realizada no setor de habitação e ocorre sempre que há alterações do cadastro como mudança de renda familiar, composição da família, endereço e outros.