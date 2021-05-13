Com nova frente fria, fim de semana deve ser de frio e chuva no ES

Final de semana será de chuva e frio Crédito: Fernando Madeira

Prepare o seu cobertor! A semana promete terminar como começou no Espírito Santo: com frio e chuva em todo o Estado. Os últimos dias já registraram recordes seguidos de frio e madrugadas geladas, especialmente na Região Serrana. Agora, uma nova frente fria promete manter as temperaturas baixas nos próximos dias.

De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) , a frente fria chega ao Estado nesta quinta-feira (13) e muda um pouco as condições do tempo, com previsão de chuva isolada entre a tarde e a noite em trechos das regiões Sul, Serrana e Grande Vitória, onde a temperatura durante o dia também diminui. As temperaturas vão variar entre 11°C e 29°C em todo o Estado.

Na sexta-feira (14), o dia segue instável com chance de chuva fraca em alguns momentos no litoral capixaba. Nas demais áreas, a chance de chuva é menor, e pode ocorrer de maneira fraca e esparsa. A temperatura durante o dia diminui um pouco mais em todas as regiões do Estado.

Na áreas mais altas do Espírito Santo a temperatura mínima prevista para esta sexta (14) é de 8°C, enquanto nas demais regiões a mínima deve ficar em torno dos 15°C. Mesmo nas cidades mais quentes, como no Norte do Estado, os termômetros não devem atingir mais do que 26°C.

"A passagem de uma nova frente fria pelo Estado muda as condições do tempo. Nesses próximos dias, poderemos ter fenômenos como neblina em alguns pontos do Estado. Essas condições, com tempo mais frio e chuva, devem seguir até o próximo sábado. No domingo, o tempo volta a abrir" Hugo Ramos - Meteorologista do Incaper

SÁBADO E DOMINGO

No sábado (15), o sol aparece entre nuvens com chance de chuva fraca e esparsa em trechos das regiões Norte e Noroeste, onde a temperatura durante o dia tem leve redução. Nas demais regiões o sol aparece entre algumas nuvens, e não há previsão de chuva. A madrugada será fria em todas as regiões, inclusive com condição para formação de geada nos trechos mais altos da Região Serrana. Além disso, há previsão de neblina para algumas áreas do Estado.

Nas áreas mais altas das montanhas capixabas a mínima prevista é de 6°C, quando poderá ser registrado um novo recorde de frio no Estado. Na demais regiões capixabas, a temperatura mínima deve ficar em torno dos 14°C.