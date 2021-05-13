Confira os cinemas que voltam a funcionar e os filmes em cartaz no ES

No momento, os cinemas que confirmaram suas portas abertas a partir da quinta-feira (13) são o Cine Gama, de Colatina, e Cinesercla, de Linhares. O Cine Ritz Aracruz informou que deve reabrir na próxima semana.

Cine São Mateus, Cine Ritz Conceição, Cine Ritz Piúma não divulgaram a programação até a publicação desta matéria. A reportagem tentou contato com os cinemas sobre os respectivos funcionamentos e longas em cartaz, mas não obteve resposta. Quando recebermos as programações, a matéria será atualizada.