Confira os cinemas que voltam a funcionar e os filmes em cartaz no ES

Devido ao 54º Mapa de Risco da Covid-19 no Espírito Santo, divulgado na última sexta-feira (7), os municípios que agora se encontram em risco moderado para contaminação (Aracruz, Colatina, Linhares, Piúma e São Mateus) e possuem cinemas podem abrir suas salas. Utilizando das medidas de segurança - como distanciamento entre cadeiras, uso de máscara e álcool em gel -, estes espaços começam a receber os cinéfilos com opções de longas que vão da ficção à comédia.
No momento, os cinemas que confirmaram suas portas abertas a partir da quinta-feira (13) são o Cine Gama, de Colatina, e Cinesercla, de Linhares. O Cine Ritz Aracruz informou que deve reabrir na próxima semana.
Cine São Mateus, Cine Ritz Conceição, Cine Ritz Piúma não divulgaram a programação até a publicação desta matéria. A reportagem tentou contato com os cinemas sobre os respectivos funcionamentos e longas em cartaz, mas não obteve resposta. Quando recebermos as programações, a matéria será atualizada.
PRÉ-ESTREIA
- EM GUERRA COM O VOVÔ
- 95 min/ Comédia
- Direção: Tim Hill/ Elenco: Robert De Niro, Uma Thurman, Christopher Walken, Eugene Levy
- Sinopse: Peter e seu avô Ed (Robert de Niro) costumavam ter uma boa relação, mas quando o avô se muda para a casa da família, Peter é forçado a deixar seu quarto e a dormir no sótão. Determinado em conseguir seu espaço de volta, o garoto planeja uma série de armadilhas para expulsar o avô, mas Ed não quer se render e em pouco tempo eles declaram uma guerra! Classificação indicativa 10 anos, contém violência, linguagem imprópria.
- HORÁRIOS:
- Cineserlca Linhares, sala 2 (dub): 15h40, 19h45
ESTREIA
- GODZILLA VS KONG
- 114 min/ Ação, Aventura, Ficção científica
- Direção: Adam Wingard/ Elenco: Kyle Chandler, Millie Bobby Brown, Alexander Skarsgård
- Sinopse:Em "Godzilla vs Kong", duas poderosas forças da natureza vão se enfrentar em uma grande batalha. Enquanto a organização científica secreta Monarch caça, investiga e estuda a origem dos Titãs, uma conspiração tem a intenção de acabar com todas as criaturas, sejam elas ameaçadoras ou não. O mundo sobreviverá ao duelo de monstros?
- HORÁRIOS:
- Cine Gama Colatina, sala 1 (dub): 19h, 21h (quinta a domingo).
- Cinesercla Linhares, sala 3 (dub): 15h40, 17h50, 20h (todos os dias).
- ROGAI POR NÓS
- 99 min/ Terror
- Direção: Evan Spiliotopoulos/ Elenco: Jeffrey Dean Morgan, Cary Elwes, William Sadler
- Sinopse: "Rogai por Nós"conta a história de Alice, uma jovem com deficiência auditiva que, após uma suposta visita da Virgem Maria, é inexplicavelmente capaz de ouvir, falar e curar os enfermos. À medida que a notícia se espalha e pessoas de perto e de longe se reúnem para testemunhar seus milagres, um jornalista decadente (Jeffrey Dean Morgan), que espera reviver sua carreira, visita a pequena cidade da Nova Inglaterra para investigar o fenômeno. Quando eventos terríveis começam a acontecer por toda parte, ele começa a questionar se esses fenômenos são obras da Virgem Maria ou algo muito mais sinistro.
- HORÁRIOS:
- Cine Gama Colatina, sala 2 (dub): 19h, 21h (quinta a domingo)
- Cinesercla Linhares, sala 1 (dub): 15h30, 17h30, 19h30 (todos os dias)
- DEMON SLADYER- MUGEN TRAIN: O FILME
- 115 min/ Animé
- Direção: Haruo Sotozaki/ Elenco: Natsuki Hanae, Akari Hito, Yoshitsugu Matsuoka, Hiro Shimono, Satoshi hino
- Sinopse: É o período Taisho no Japão. Tanjiro, um garoto de bom coração que vende carvão para sobreviver, encontra sua família massacrada por um demônio. Para piorar a situação, sua irmã mais nova, Nezuko, a única sobrevivente, foi transformada em um demônio. Classificação indicativa 14 anos, contém violência.
- HORÁRIOS:
- Cinesercla Linhares, sala 2: 17h30 (todos os dias)