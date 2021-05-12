Vila Velha está entre as cidades que receberam alerta do Inmet Crédito: Fernando Madeira

O tempo promete virar nas regiões Sul e Serrana do Espírito Santo já a partir da noite desta quarta-feira (12). Isso porque essa parte do território capixaba recebeu um aviso meteorológico para chuvas intensas em 12 cidades entre às 21h de quarta e 11h da manhã de quinta-feira. Segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia , cidades ao sul de Vitória devem ter chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia.

Your browser does not support the audio element. Inmet alerta para chuvas intensas em cidades do litoral capixaba

VEJA A LISTA DE CIDADES:

Anchieta;

Guarapari;

Iconha;

Itapemirim;

Marataízes;

Marechal Floriano;

Piúma;

Presidente Kennedy;

Rio Novo Do Sul;

Viana;

Vila Velha;

Alfredo Chaves.



A região também deve ser afetada por ventos com intensidade acima do normal. Além do Inmet, a Marinha do Brasil coloca em destaque os ventos com até 74km/h que podem ser registrados entre as noites de quarta e quinta-feira (13). Segundo a Marinha, os ventos devem chegar ao Espírito Santo pela aproximação de uma frente fria.

"Para o final da semana, as temperaturas máximas podem cair em função do vento de quadrante sul e sudeste que pode deixar a sensação de mais frio", disse o meteorologista Hugo Ramos na segunda-feira.

PREVISÃO DO TEMPO

Quinta e sexta podem ter chuvas no ES Crédito: Reprodução Incaper

A passagem da frente fria deve mudar pouco a pouco o panorama do tempo no Estado. Na quinta-feira (13), há previsão de chuva isolada em trechos das regiões Sul, Serrana e até a Grande Vitória . Uma formação de nevoeiro deve ser vista nas primeiras horas do dia no Norte.

A sexta-feira (14) deve ser de tempo instável com chance de chuva fraca na faixa litorânea do Estado. Nas demais áreas, há chance menor de chuva. O Incaper prevê uma queda na temperatura diurna em todo o Espírito Santo. Na Grande Vitória, a máxima não deve ultrapassar os 28ºC.

COMO FUNCIONA A MEDIÇÃO DA CHUVA

A medida usada para medir o volume da chuva é milímetros por metro quadrado. Basta imaginar um quadrado de um metro por um metro com um litro de água dentro. O líquido vai subir até a marca de 1 mm. Claramente explicando, um milímetro de chuva equivale a um litro de água por metro quadrado. Por exemplo: se choveu 50 mm, seriam 50 litros de água em cada metro quadrado.

A unidade de medida utilizada para verificar os acumulados de chuva é o milímetro Crédito: Samar Meteorologia

O período da chuva também é importante. Chover 50 litros de água durante um dia inteiro pode ter um impacto menor do que chover a mesma quantidade de uma vez só, somente em uma hora.