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BR 482

Acidente entre caminhões e ambulância deixa feridos em Alegre

Testemunhas contaram aos Bombeiros que um dos caminhões perdeu o controle, batendo no segundo caminhão, que tombou e colidiu com a ambulância. Uma mulher ficou presa às ferragens

Publicado em 11 de Maio de 2021 às 21:48

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

11 mai 2021 às 21:48
Testemunhas contaram aos Bombeiros, que um dos caminhões perdeu o controle, batendo no segundo caminhão que tombou e colidiu na frente da ambulância
Acidente entre caminhões e ambulância em Alegre Crédito: Internauta
Dois caminhões e uma ambulância se envolveram em um acidente na BR 482, em Alegre, na Região Sul do Espírito Santo, por volta das 20h30 desta terça-feira (11). Uma mulher ficou presa às ferragens e outras seis pessoas deram entrada em hospital. A ambulância é da Prefeitura de Ibitirama.
Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que a equipe do Corpo de Bombeiros foi a primeira a chegar ao local do acidente, que aconteceu cerca de 2,5 quilômetros da sede de Alegre. Testemunhas contaram aos Bombeiros que um dos caminhões perdeu o controle, batendo no segundo caminhão, que tombou e colidiu com a ambulância.
Testemunhas contaram aos Bombeiros, que um dos caminhões perdeu o controle, batendo no segundo caminhão que tombou e colidiu na frente da ambulância
Acidente entre caminhões e ambulância em Alegre Crédito: Internauta
De acordo com os Bombeiros, quando a equipe chegou ao local, uma mulher estava presa às ferragens dentro da ambulância. Durante todo o processo de desencarceramento, os Bombeiros disseram que a vítima estava lucida e orientada. Ela estava com uma fratura na região femural e foi levada para o hospital em Alegre.
Polícia Militar informou que deu o suporte necessário ao controle de tráfego. Socorristas e enfermeiros também atuaram no socorro das vítimas. Um trator da Prefeitura de Alegre foi enviado para ajudar na limpeza e liberação da via. 
Além da vítima resgatada pelos Bombeiros, outras seis pessoas deram entrada no hospital, elas foram socorridas e levadas por ambulâncias da região. Uma fila de carros se formou na rodovia por conta do acidente.
Na manhã desta quarta-feira (12), a carga de madeira de um dos caminhões, que havia ficado na pista, está sendo retirada. O trânsito está seguindo no sistema pare e siga. 

GRÁVIDA EM AMBULÂNCIA

Na ambulância, a Prefeitura de Ibitirama informou que estavam quatro pessoas, sendo o condutor, uma técnica de enfermagem, uma gestante e uma acompanhante. Todos foram socorridos para Alegre. O condutor e a gestante já receberam alta. A acompanhante e a técnica de enfermagem, que ficou presa às ferragens, foram transferidas para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro, onde permanecem em atendimento. O estado de saúde do restante das vítimas não foi divulgado.

Acidente envolve dois caminhões e ambulância em Alegre

Atualização

12/05/2021 - 9:50
Na manhã desta quarta-feira (12), após a publicação desta reportagem na noite desta terça-feira (11), o Corpo de Bombeiros informou que uma mulher ficou presa às ferragens e foi levada a um hospital pela equipe da corporação. Além dela, outras seis vítimas deram entrada no hospital de Alegre. O texto e o título foram atualizados. 

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