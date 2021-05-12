Acidente entre caminhões e ambulância deixa feridos em Alegre

Acidente entre caminhões e ambulância em Alegre Crédito: Internauta

Dois caminhões e uma ambulância se envolveram em um acidente na BR 482, em Alegre , na Região Sul do Espírito Santo , por volta das 20h30 desta terça-feira (11). Uma mulher ficou presa às ferragens e outras seis pessoas deram entrada em hospital. A ambulância é da Prefeitura de Ibitirama.

Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que a equipe do Corpo de Bombeiros foi a primeira a chegar ao local do acidente, que aconteceu cerca de 2,5 quilômetros da sede de Alegre. Testemunhas contaram aos Bombeiros que um dos caminhões perdeu o controle, batendo no segundo caminhão, que tombou e colidiu com a ambulância.

Acidente entre caminhões e ambulância em Alegre Crédito: Internauta

De acordo com os Bombeiros, quando a equipe chegou ao local, uma mulher estava presa às ferragens dentro da ambulância. Durante todo o processo de desencarceramento, os Bombeiros disseram que a vítima estava lucida e orientada. Ela estava com uma fratura na região femural e foi levada para o hospital em Alegre.

Polícia Militar informou que deu o suporte necessário ao controle de tráfego. Socorristas e enfermeiros também atuaram no socorro das vítimas. Um trator da Prefeitura de Alegre foi enviado para ajudar na limpeza e liberação da via.

Além da vítima resgatada pelos Bombeiros, outras seis pessoas deram entrada no hospital, elas foram socorridas e levadas por ambulâncias da região. Uma fila de carros se formou na rodovia por conta do acidente.

Na manhã desta quarta-feira (12), a carga de madeira de um dos caminhões, que havia ficado na pista, está sendo retirada. O trânsito está seguindo no sistema pare e siga.

GRÁVIDA EM AMBULÂNCIA

Na ambulância, a Prefeitura de Ibitirama informou que estavam quatro pessoas, sendo o condutor, uma técnica de enfermagem, uma gestante e uma acompanhante. Todos foram socorridos para Alegre. O condutor e a gestante já receberam alta. A acompanhante e a técnica de enfermagem, que ficou presa às ferragens, foram transferidas para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro, onde permanecem em atendimento. O estado de saúde do restante das vítimas não foi divulgado.

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Acidente envolve dois caminhões e ambulância em Alegre