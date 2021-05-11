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Capim Angola

Carreta com bloco de granito tomba na BR 101, em Rio Novo do Sul

O acidente foi por volta das 5h desta terça-feira (11). O motorista foi socorrido com ferimentos leves. Parte da BR 101 chegou a ficar interditada; trânsito foi totalmente liberado pouco antes das 18h

Publicado em 11 de Maio de 2021 às 10:05

Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

11 mai 2021 às 10:05
O acidente foi por volta das 5h, desta terça-feira (11). O motorista foi socorrido com ferimentos leves
Carreta com bloco de granito tomba e interdita parte da BR 101 no Sul do ES Crédito: Internauta
Um acidente na manhã desta terça-feira (11), em Rio Novo do Sul, no Sul do Espírito Santo, interditou parcialmente a BR 101, na altura do quilômetro 388, e deixou um motorista ferido. Uma carreta que transportava um bloco de granito tombou.
De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente foi por volta das 5h da manhã e o motorista, que é de Cachoeiro de Itapemirim, estava sozinho e teve ferimentos leves.
A PRF informou ainda que o acidente foi na localidade de Capim Angola e que a pista precisou ser totalmente fechada para o destombamento da carreta. A Eco101, responsável pela via, esteve no local e informou que encaminhou o motorista até um hospital e que. O trânsito ficou em sistema pare e siga durante boa parte do dia.
Segundo a PRF, durante a tarde, por volta das 17h , a pista foi totalmente interditada novamente, para a retirada do bloco e limpeza da pista.
Pouco antes das 18h, a rodovia foi liberada nos dois sentidos e o trânsito fluiu sem restrições.

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