Carreta com bloco de granito tomba na BR 101, em Rio Novo do Sul

Um acidente na manhã desta terça-feira (11), em Rio Novo do Sul, no Sul do Espírito Santo, interditou parcialmente a BR 101, na altura do quilômetro 388, e deixou um motorista ferido. Uma carreta que transportava um bloco de granito tombou.
De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente foi por volta das 5h da manhã e o motorista, que é de Cachoeiro de Itapemirim, estava sozinho e teve ferimentos leves.
A PRF informou ainda que o acidente foi na localidade de Capim Angola e que a pista precisou ser totalmente fechada para o destombamento da carreta. A Eco101, responsável pela via, esteve no local e informou que encaminhou o motorista até um hospital e que. O trânsito ficou em sistema pare e siga durante boa parte do dia.
Segundo a PRF, durante a tarde, por volta das 17h , a pista foi totalmente interditada novamente, para a retirada do bloco e limpeza da pista.
Pouco antes das 18h, a rodovia foi liberada nos dois sentidos e o trânsito fluiu sem restrições.