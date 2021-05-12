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Acidente

Caminhão cai em ribanceira e motorista fica ferido em Cachoeiro

Motorista perdeu o controle na ES 164, na descida da serra de Vargem Grande de Soturno, e acabou caindo em uma ribanceira de mais de 20 metros

Publicado em 12 de Maio de 2021 às 17:07

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

12 mai 2021 às 17:07
Caminhão cai em ribanceira na ES 164
Caminhão cai em ribanceira na ES 164 Crédito: Leitor| A Gazeta
O motorista de um caminhão ficou ferido na tarde desta quarta-feira (12), em um acidente na ES 164, rodovia que liga Cachoeiro de Itapemirim a Vargem Alta, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, ele perdeu o controle na descida de Vargem Grande de Soturno, em Cachoeiro, e acabou caindo em uma ribanceira de mais de 20 metros. O nome do motorista não foi informado pela polícia.
Outro motorista que passava pelo local fez imagens minutos após o acidente. “Ele perdeu o controle do caminhão. Veio atrás de mim, buzinou, quando piscou, joguei para o acostamento e vazei”, contou logo após ver que o caminhão havia tombado.
Segundo a polícia, na queda, o motorista do caminhão foi jogado para fora do veículo. Ele foi socorrido pelo Samu com ferimentos pelo corpo e levado para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro. O estado de saúde da vítima não foi informado. O trecho não precisou ser interditado. 
Caminhão cai em ribanceira e motorista fica ferido na ES 164 Crédito: Thiago Nunes Barreto

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