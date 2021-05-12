Caminhão cai em ribanceira e motorista fica ferido em Cachoeiro

Outro motorista que passava pelo local fez imagens minutos após o acidente. “Ele perdeu o controle do caminhão. Veio atrás de mim, buzinou, quando piscou, joguei para o acostamento e vazei”, contou logo após ver que o caminhão havia tombado.

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Segundo a polícia, na queda, o motorista do caminhão foi jogado para fora do veículo. Ele foi socorrido pelo Samu com ferimentos pelo corpo e levado para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro. O estado de saúde da vítima não foi informado. O trecho não precisou ser interditado.