Guiado por GPS, motorista tomba com caminhão em ladeira de Colatina

Um caminhão que carregava placas de gesso para uma obra tombou em uma ladeira que liga o bairro São Braz ao Nossa Senhora Aparecida, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. O acidente ocorreu nesta quarta-feira (12), por volta das 6h30 da manhã. O motorista não se feriu. O ajudante que estava no veículo teve ferimentos leves e foi encaminhado ao Hospital Silvio Ávidos.
No início da ladeira há uma placa colocada pela Prefeitura de Colatina, indicando que é proibida a subida de caminhões. O motorista, no entanto, disse não conhecer muito bem a região e ter sido guiado pelo GPS do celular, que apontou ser possível passar pela via. Quando o veículo chegou a uma determinada altura da ladeira, acabou perdendo força, voltando e tombando.
Segundo informações da TV Gazeta Noroeste, não é a primeira vez que acidentes ocorrem na ladeira. Carros já desceram a via desgovernados e bateram em prédios de uma rua que fica abaixo.
Devido a um vazamento de óleo, o Corpo de Bombeiros foi acionado e jogou pó de serra na via para evitar acidentes.
A Secretaria Municipal de Transporte, Trânsito e Segurança pública (Semtran), responsável pelo trânsito do município, informou que o motorista do caminhão será multado e autuado por trafegar em local proibido. A via segue fechada e só será liberada após a retirada da carga e do veículo.
*Com informações de Alessandro Bacheti, da TV Gazeta Noroeste