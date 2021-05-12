Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Veja fotos

Guiado por GPS, motorista tomba com caminhão em ladeira de Colatina

O motorista não se feriu e disse ter sido guiado pelo GPS do celular. O ajudante que estava no veículo teve ferimentos leves e foi encaminhado ao Hospital Silvio Ávidos
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

12 mai 2021 às 09:09

Publicado em 12 de Maio de 2021 às 09:09

Guiado pelo GPS, motorista tomba com caminhão em ladeira de Colatina
Motorista tomba com caminhão em ladeira de Colatina Crédito: Alessandro Bacheti
Um caminhão que carregava placas de gesso para uma obra tombou em uma ladeira que liga o bairro São Braz ao Nossa Senhora Aparecida, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. O acidente ocorreu nesta quarta-feira (12), por volta das 6h30 da manhã. O motorista não se feriu. O ajudante que estava no veículo teve ferimentos leves e foi encaminhado ao Hospital Silvio Ávidos.
No início da ladeira há uma placa colocada pela Prefeitura de Colatina, indicando que é proibida a subida de caminhões. O motorista, no entanto, disse não conhecer muito bem a região e ter sido guiado pelo GPS do celular, que apontou ser possível passar pela via. Quando o veículo chegou a uma determinada altura da ladeira, acabou perdendo força, voltando e tombando.
Segundo informações da TV Gazeta Noroeste, não é a primeira vez que acidentes ocorrem na ladeira. Carros já desceram a via desgovernados e bateram em prédios de uma rua que fica abaixo.
Devido a um vazamento de óleo, o Corpo de Bombeiros foi acionado e jogou pó de serra na via para evitar acidentes.
A Secretaria Municipal de Transporte, Trânsito e Segurança pública (Semtran), responsável pelo trânsito do município, informou que o motorista do caminhão será multado e autuado por trafegar em local proibido.  A via segue fechada e só será liberada após a retirada da carga e do veículo.
*Com informações de Alessandro Bacheti, da TV Gazeta Noroeste

Motorista tomba com caminhão em ladeira de Colatina

Veja Também

Colatina vai modernizar a iluminação pública da cidade

Jovem morre em acidente de moto na BR 259 em Colatina

Justiça do ES barra abertura de restaurantes em Vitória, Colatina e Cachoeiro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente Colatina
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Esgoto da Serra: a reunião dos empresários da construção civil com o governador
Acidente entre dois carros interdita pista no Centro de Vitória
Colisão entre dois carros interdita pista central da Jerônimo Monteiro, no Centro de Vitória
Imagem de destaque
ES divulga a lista de 9 mil selecionados no programa CNH Social 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados