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Grande Vitória

PRF encontra droga escondida em carga de coco na BR 101

O motorista de 37 anos disse que estava levando a carga de Porto Seguro (BA) para Curitiba (PR) e que receberia a quantia de R$ 20 mil

Publicado em 12 de Maio de 2021 às 12:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mai 2021 às 12:42
PRF encontra maconha escondida em carga de coco na BR 101
PRF encontra droga escondida em meio à carga de coco na BR 101 Crédito: Divulgação/PRF
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 480 quilos de haxixe, que estavam escondidos em um caminhão carregado com cocos e que foi abordado nesta quarta-feira (12), na BR 101, no município de Guarapari. A ocorrência foi registrada no posto da PRF em Viana.
Equipes do Comando de Operações Especiais da PRF efetuavam deslocamento pela BR 101 quando, na altura do quilômetro 318, nas proximidades do posto de pedágio da concessionária Eco101, perceberam que um caminhão tipo baú aparentava estar com excesso de peso.
Ao abordar o veículo para vistoriar a carga transportada, os policiais constataram que se tratava de coco verde e seco. Mas a quantidade observada no interior do compartimento de carga não indicava, em princípio, um excesso de peso, pois estava ocupando menos que a metade do espaço disponível.
Polícia Rodoviária Federal encontra drogas dentro de um caminhão, em Guarapari, na BR 101
Polícia Rodoviária Federal encontrou 15 fardos com drogas dentro de um caminhão, em Guarapari, na BR 101 Crédito: Divulgação | PRF
Os policiais, então, passaram a manusear a carga. Foram localizados 15 fardos que continham tabletes de haxixe no interior. De acordo com informações da PRF, o motorista de 37 anos disse que estava levando a carga de Porto Seguro (BA) para Curitiba (PR), e que receberia a quantia de R$ 20 mil.
PRF encontra droga escondida em carga de coco na BR 101
Tabletes de haxixe foram encontrados em fardos escondidos na carga do caminhão-baú  Crédito: Divulgação/PRF
De acordo com a PRF, o haxixe é uma droga mais potente que a maconha comum e com um preço de mercado mais alto. Cada grama costuma ser negociada em R$ 60. Ou seja, estima-se que a apreensão tenha gerado um prejuízo de quase R$ 30 milhões ao crime organizado, segundo a polícia. A ocorrência foi encaminhada para Superintendência da Policia Federal, em Vila Velha.

Correção

12/05/2021 - 1:40
Após a publicação da matéria, a PRF corrigiu a informação que havia passado inicialmente. A droga encontrada no caminhão foi haxixe, não maconha. 

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