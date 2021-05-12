Mais de 100 pedras de crack são apreendidas em Guarapari

Policiais militares do 10º Batalhão apreenderam mais de 100 pedras de crack durante a verificação de uma denúncia no bairro São Gabriel, em Guarapari, na última terça-feira (11).
Após receber a informação de que um indivíduo estaria embalando drogas no bairro, policiais militares foram ao local e realizaram buscas nas proximidades, encontrando 157 pedras de crack, 53 pinos de cocaína, duas balanças de precisão e vasto material para embalo de entorpecentes. Não houve detido.
Os materiais apreendidos foram entregues na Delegacia Regional de Guarapari.