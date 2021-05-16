Caminhão e carro batem de frente e mulher morre na BR 101 em Sooretama

A servidora pública Marina Vospagel morreu em um acidente entre um veículo de passeio e um caminhão ocorrido na madrugada deste domingo (16), no km 123 da BR 101, na altura de Sooretama, no Norte do Estado. As causas da colisão são desconhecidas. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) o acidente foi por volta de 5h40.
Marina trabalhava na Prefeitura de Sooretama. Pelas redes sociais, a administração da cidade lamentou a perda da colaboradora em postagem oficial horas depois do acidente. O prefeito Alessandro Broedel e demais servidores demonstraram solidariedade à família da mulher.
Já o motorista do caminhão não se feriu e não há informações de haviam outras pessoas nos veículos. O trânsito ficou parcialmente interditado no local, mas foi liberado liberado pouco antes das 9h.