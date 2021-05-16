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Acidente fatal

Caminhão e carro batem de frente e mulher morre na BR 101 em Sooretama

Marina Vospagel dirigia uma Saveiro, que foi atingida pelo caminhão. A colisão ocorreu no km 123 da rodovia na madrugada deste domingo (16). A motorista, que era servidora da Prefeitura de Sooretama, morreu no local

Publicado em 16 de Maio de 2021 às 11:04

Geizy Gomes

Geizy Gomes

Publicado em 

16 mai 2021 às 11:04
Vítima dirigia a Saveiro, ela morreu no local do acidente
A Saveiro Cross ficou com a frente completamente destruída. A vítima, uma mulher, dirigia este veículo Crédito: Internauta
A servidora pública Marina Vospagel morreu em um acidente entre um veículo de passeio e um caminhão ocorrido na madrugada deste domingo (16), no km 123 da BR 101, na altura de Sooretama, no Norte do Estado.  As causas da colisão são desconhecidas. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) o acidente foi por volta de 5h40.

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Marina trabalhava na Prefeitura de Sooretama. Pelas redes sociais, a administração da cidade lamentou a perda da colaboradora em postagem oficial horas depois do acidente. O prefeito Alessandro Broedel e demais servidores demonstraram solidariedade à família da mulher.
Já o motorista do caminhão não se feriu e não há informações de haviam outras pessoas nos veículos. O trânsito ficou parcialmente interditado no local, mas foi liberado liberado pouco antes das 9h.
Marina era funcionária da prefeitura de Sooretama
Marina Vospagel trabalhava na Prefeitura de Sooretama e perdeu a vida no acidente desta madrugada Crédito: Redes Sociais / Facebook

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