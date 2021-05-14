Mulher morre em acidente entre moto e caminhão na BR 259, em Colatina

"Em depoimento, o motorista alegou que saiu do local após ver que a vítima não tinha sinais vitais e por medo de sofrer represálias, mas que solicitou a terceiros socorro para a vítima. Ele foi ouvido e liberado conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro, uma vez que houve a intenção de prestar socorro à vítima e não havia indícios de cometimento de crime que justificasse uma prisão em flagrante. Ele fez o teste do etilômetro que deu negativo", disse a nota.