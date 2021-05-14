Mulher morre em acidente entre moto e caminhão na BR 259, em Colatina

Uma mulher de 38 anos, identificada como Silvia Aparecida da Silva De Freitas, morreu na colisão entre um caminhão e a motocicleta onde estava, na BR 259, em Colatina, nas proximidades do distrito de Baunilha.
De acordo com informações da Polícia Militar, o caminhão não parou e não foi identificado, apesar disso, o trecho conta com câmeras que poderão auxiliar nas investigações.
MOTORISTA SE APRESENTOU EM DELEGACIA
Por meio de nota, na manhã desta sexta-feira (14), a Polícia Civil informou que o motorista do caminhão se apresentou espontaneamente na Delegacia Regional de Colatina.
"Em depoimento, o motorista alegou que saiu do local após ver que a vítima não tinha sinais vitais e por medo de sofrer represálias, mas que solicitou a terceiros socorro para a vítima. Ele foi ouvido e liberado conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro, uma vez que houve a intenção de prestar socorro à vítima e não havia indícios de cometimento de crime que justificasse uma prisão em flagrante. Ele fez o teste do etilômetro que deu negativo", disse a nota.
Ainda de acordo com a Polícia Civil, o caso seguirá sob investigação na Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outros (Dipo) de Colatina.
"O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para ser identificado e para ser feito o exame cadavérico. A assessoria não tem autorização de passar informações sobre identificação e liberação de corpos", finaliza a nota.
Atualização
14/05/2021 - 12:00
Na manhã desta sexta-feira (14), a Polícia Civil enviou uma nota sobre o caso, informando que o motorista do caminhão se apresentou espontaneamente na Delegacia Regional de Colatina, foi ouvido e liberado. O texto foi atualizado.