Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Estradas

Mulher morre em acidente entre moto e caminhão na BR 259, em Colatina

Nesta sexta-feira (14), a Polícia Civil informou que o motorista do caminhão se apresentou na Delegacia Regional de Colatina. Ele prestou depoimento e, em seguida, liberado

Publicado em 13 de Maio de 2021 às 23:06

Publicado em 

13 mai 2021 às 23:06
Acidente grave entre moto e caminhão
Mulher de 38 anos morre em acidente de trânsito em Colatina Crédito: Divulgação | Polícia Militar
Uma mulher de 38 anos, identificada como Silvia Aparecida da Silva De Freitas, morreu na colisão entre um caminhão e a motocicleta onde estava, na BR 259, em Colatina, nas proximidades do distrito de Baunilha.
De acordo com informações da Polícia Militar, o caminhão não parou e não foi identificado, apesar disso, o trecho conta com câmeras que poderão auxiliar nas investigações.

MOTORISTA SE APRESENTOU EM DELEGACIA 

Por meio de nota, na manhã desta sexta-feira (14), a Polícia Civil informou que o motorista do caminhão se apresentou espontaneamente na Delegacia Regional de Colatina.
"Em depoimento, o motorista alegou que saiu do local após ver que a vítima não tinha sinais vitais e por medo de sofrer represálias, mas que solicitou a terceiros socorro para a vítima. Ele foi ouvido e liberado conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro, uma vez que houve a intenção de prestar socorro à vítima e não havia indícios de cometimento de crime que justificasse uma prisão em flagrante. Ele fez o teste do etilômetro que deu negativo", disse a nota. 
Ainda de acordo com a Polícia Civil, o caso seguirá sob investigação na Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outros (Dipo) de Colatina.
"O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para ser identificado e para ser feito o exame cadavérico. A assessoria não tem autorização de passar informações sobre identificação e liberação de corpos", finaliza a nota. 

Atualização

14/05/2021 - 12:00
Na manhã desta sexta-feira (14), a Polícia Civil enviou uma nota sobre o caso, informando que o motorista do caminhão se apresentou espontaneamente na Delegacia Regional de Colatina, foi ouvido e liberado. O texto foi atualizado. 

Veja Também

Caminhão de mamão tomba e interdita pista na BR 101, em Anchieta

Motorista morre durante acidente entre carreta e caminhão na BR 101, em Vila Velha

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente BR 259 Colatina estradas Polícia Rodoviária Federal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Os mistérios de 'As Meninas', a obra mais enigmática de Velázquez
Viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante operação em estrada
Ciclista morre em colisão com carro em Conceição da Barra
Motociclista de 62 anos morre em acidente na ES-320, em Barra de São Francisco
Motociclista morre em acidente em Barra de São Francisco

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados