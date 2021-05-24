Carro desce ladeira e atinge casa em acidente em Cariacica

Sem conseguir controlar o carro em uma ladeira, um motorista acabou batendo em uma casa que fica no bairro Aparecida, em Cariacica. O acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (24), após o veículo ficar sem freio, segundo o relato do próprio condutor. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.
De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, uma equipe esteve no local e realizou a imobilização do automóvel. Em uma imagem divulgada pela corporação, é possível vê-lo caído fora da via. A retirada do veículo foi feita pelo município, com ajuda de um guincho particular.
Questionada se houve teste do bafômetro, a Polícia Militar informou apenas que "os envolvidos foram devidamente orientados e a ocorrência encerrada no local". Nomes não foram divulgados.
Já a Prefeitura de Cariacica, indagada sobre a situação em que ficou a residência e se a família precisou de algum amparo, só afirmou que "a Gerência de Trânsito e a Defesa Civil não foram acionadas para atender essa ocorrência".
Atualização
24/05/2021 - 4:54
A Prefeitura de Cariacica enviou uma nota sobre o caso. O texto foi atualizado.