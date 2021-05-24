Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Bairro Aparecida

Carro desce ladeira e atinge casa em acidente em Cariacica

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência; apesar do susto, não houve registro de feridos
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

24 mai 2021 às 15:33

Publicado em 24 de Maio de 2021 às 15:33

Motorista atinge casa em Cariacica Crédito: Divulgação | Corpo de Bombeiros
Sem conseguir controlar o carro em uma ladeira, um motorista acabou batendo em uma casa que fica no bairro Aparecida, em Cariacica. O acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (24), após o veículo ficar sem freio, segundo o relato do próprio condutor. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.
De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, uma equipe esteve no local e realizou a imobilização do automóvel. Em uma imagem divulgada pela corporação, é possível vê-lo caído fora da via. A retirada do veículo foi feita pelo município, com ajuda de um guincho particular.
Questionada se houve teste do bafômetro, a Polícia Militar informou apenas que "os envolvidos foram devidamente orientados e a ocorrência encerrada no local". Nomes não foram divulgados.
Já a Prefeitura de Cariacica, indagada sobre a situação em que ficou a residência e se a família precisou de algum amparo, só afirmou que "a Gerência de Trânsito e a Defesa Civil não foram acionadas para atender essa ocorrência".

Atualização

24/05/2021 - 4:54
A Prefeitura de Cariacica enviou uma nota sobre o caso. O texto foi atualizado.

Veja Também

Garagem interditada em Cariacica: construtora deve fornecer estacionamento

Viaturas elétricas compradas pelo ES poderão rodar 416 km com uma carga

Carro pega fogo logo após motorista estacionar na Praia do Canto

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente Bombeiros Cariacica Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'Tentamos ser os melhores pais': Victoria Beckham dá primeira declaração sobre briga com o filho Brooklyn
Imagem BBC Brasil
O que se sabe sobre o cessar-fogo entre Líbano e Israel
Bruno Passoni, Bruno Araújo, Karine Karam, Luiz Lara e Marcello Moraes
Veja como foi o lançamento do 34º Recall de Marcas de A Gazeta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados