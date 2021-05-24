Viaturas elétricas compradas pelo ES poderão rodar 416 km com uma carga

Ao todo, a PM recebeu 9 viaturas elétricas, que serão alocadas na Patrulha Escolar Crédito: Hélio Filho/Secom

Além das viaturas, outro carro, totalizando uma frota de 10 veículos, foi entregue à Casa Militar e será usado nos deslocamentos do governador Renato Casagrande. Segundo o próprio governo, este veículo não é caracterizado e teve o preço um pouco abaixo do valor pago pelas viaturas, cerca de R$ 241 mil.

AUTONOMIA DE 416 KM

Por ser totalmente elétrico, o veículo dispensa o uso de etanol ou gasolina. Com uma carga, o Bolt EV, que é importado, tem uma autonomia de 416 km. O veículo conta ainda com 10 airbags, tem potência de 203 cv e faz de 0 a 100 km/h em 7,3 segundos, de acordo com a medição realizada pela fabricante.

A motorização das viaturas é 100% elétrica e independe de combustíveis fósseis, como a gasolina Crédito: Hélio Filho/Secom

Os valores milionários da compra dos automóveis elétricos são provenientes de um fundo específico para investimentos tecnológicos, e não desfalcou o caixa de secretarias importantes, como Educação ou Segurança Pública.

De acordo com a montadora norte-americana, o valor de mercado do Chevrolet Bolt EV é de R$ 274 mil, mas na negociação com o Estado, o preço final negociado ficou abaixo do que o encontrado nas concessionárias.

META E AVALIAÇÃO

Com a implementação dos primeiros modelos elétricos, ou seja, com motores que não necessitam de combustão, a expectativa é em um futuro próximo modernizar a frota dos veículos oficiais, incluindo as polícias. Isso apenas ocorrerá após a avaliação da utilização dos mesmos por um período de cerca de dois anos.

Casagrande "acionou" o motor elétrico de um dos carros na solenidade de entrega dos modelos à Polícia Militar Crédito: Hélio Filho/Secom

"Compramos estes veículos com verbas do Fucintec (Fundo de Ciência e Tecnologia), originadas do desconto proveniente do setor atacadista do Estado. É um projeto de pesquisa, de custo maior de aquisição, mas que certamente será menor em manutenção. Então será este projeto que nos irá dizer se compensa ou não aos gestores futuros optarem ou não pela compra dos carros elétricos. Esta já é uma tendência no mundo todo, especialmente na Europa, e o Brasil não pode ficar para trás, assim como o Espírito Santo", disse o governador.

A alocação dos modelos movidos à energia não foi aleatória. Segundo o chefe do Executivo, as viaturas da Patrulha Escolar têm grande deslocamento diário e, desta forma, poderão ser avaliadas com mais precisão em relação à manutenção.